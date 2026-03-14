به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تأمین معلمان مورد نیاز از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب جلسه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ هیئت وزیران و مجوز شماره ۱۴۸۰۴ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، نتایج اولیه آزمون تخصصی اعلام شد.
اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون تخصصی (استخدامی) جذب دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ که در مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد، در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده است.
معرفیشدگان موظفند به منظور پیگیری و شرکت در مراحل ارزیابی شایستگی معلمی(مصاحبه و آزمون عملی - مهارتی) و نحوه حضور در مراحل بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش صرفاً از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ به تارنمای دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران به نشانی https://www.sru.ac.ir مراجعه کنند.
نکات مهم و اقداماتی که لازم است توسط معرفیشدگان انجام شود:
زمان و مکان دقیق ارزیابی شایستگی معلم(مصاحبه و آزمون عملی - مهارتی) منحصراً از طریق اطلاعیه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران در ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ به اطلاع معرفیشدگان خواهد رسید.
از مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش و یا هسته گزینش استانها جداً خودداری شود. هرگونه اطلاعرسانی منحصراً از طریق دانشگاه مذکور خواهد بود.
معرفیشدگان مکلفند گواهی تعداد واحدهای گذرانده را مطابق مفاد دفترچه آزمون تخصصی برای رشته تحصیلی خود از دانشگاه محل تحصیل اخذ کنند و در مهلت مقرر که متعاقباً در اطلاعیه دانشگاه اعلام خواهد شد، تحویل دهند.
نحوه تکمیل و ارسال فرم اطلاعات فردی بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش نیز متعاقباً از طریق اطلاعیه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اعلام خواهد شد. بعد از اطلاعرسانی، عدم مراجعه و پیگیری از سوی فرد معرفی شده در مهلت مقرر به منزلۀ انصراف از جذب و پذیرش تلقی خواهد شد.
آزمون تخصصی (استخدامی) جذب دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در دو بخش کتبی و ارزیابی شایستگی معلمی (مصاحبه و آزمون عملی - مهارتی) طراحی شده و در دفترچه آزمون به اطلاع متقاضیان رسیده است عدم شرکت در مراحل ارزیابی شایستگی به منزلۀ انصراف از جذب و پذیرش تلقی خواهد شد.
چنانچه بر حسب ضرورت تغییراتی در فرایند ارزیابی شایستگیهای معلمی و بررسی صلاحیتهای عمومی ایجاد شود، مراتب صرفاً از طریق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما