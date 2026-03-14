۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

انفجار امروز در گیلانغرب ناشی از خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده بود

کرمانشاه - فرماندار گیلانغرب گفت: صدای مهیب انفجار شنیده‌شده در این شهرستان مربوط به اجرای عملیات کنترل‌شده خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در منطقه «ویژه‌نان» بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت رضایی در خصوص صدای انفجار شنیده‌شده در این شهرستان اظهار کرد: امروز شنبه در راستای پاکسازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات پیشین، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجر کردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در منطقه «ویژه‌نان» کردند.

وی افزود: این عملیات در چارچوب برنامه‌های ایمنی شهرستان و به منظور رفع خطر از مناطق مسکونی و روستایی اطراف انجام شد.

رضایی تصریح کرد: به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌های مختلف شهر و مناطق مجاور وجود داشت که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست.

فرماندار گیلانغرب در پایان از همکاری مردم و نیروهای نظامی و انتظامی در اجرای موفق این عملیات قدردانی کرد و گفت: وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل بوده و هیچ‌گونه خطر یا خسارتی گزارش نشده است.

کد خبر 6774602

