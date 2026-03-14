به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت رضایی در خصوص صدای انفجار شنیدهشده در این شهرستان اظهار کرد: امروز شنبه در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق آسیبدیده از حملات پیشین، تیمهای تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجر کردن کنترلشده مهمات عملنکرده در منطقه «ویژهنان» کردند.
وی افزود: این عملیات در چارچوب برنامههای ایمنی شهرستان و به منظور رفع خطر از مناطق مسکونی و روستایی اطراف انجام شد.
رضایی تصریح کرد: به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیدهشدن صدای مهیب آن در بخشهای مختلف شهر و مناطق مجاور وجود داشت که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست.
فرماندار گیلانغرب در پایان از همکاری مردم و نیروهای نظامی و انتظامی در اجرای موفق این عملیات قدردانی کرد و گفت: وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل بوده و هیچگونه خطر یا خسارتی گزارش نشده است.
