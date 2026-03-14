جریان ورود و خروج کالا روان است؛واردات ۱.۱ میلیون تن کالای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگری رئیس کل گمرک ایران در نشستی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور که صبح امروز در محل گمرک ایران برگزار شد، گفت: با هماهنگی و همکاری سازمانهای دخیل در امر تجارت خارجی جریان ورود و خروج کالا از گمرکات روان است.
وی با قدردانی از زحمات کارکنان گمرک افزود: گمرکات بزرگ و مهم کشور به صورت ۳شیفت و شبانهروزی فعالیت میکنند تا ترخیص کالاهای ضروری و اساسی دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه در سریعترین زمان ممکن ترخیص شود.
عسگری اظهار کرد: هماهنگی و همکاری بین سازمانهای دخیل در امر تجارت برای ترخیص کالاها از گمرک در بالاترین سطح ممکن قرار دارد.
وی همچنین به تشریح اقدامات گمرک در این ایام پرداخت و گفت: با تسهیلات ویژه ۱۱ بندی که به گمرکات ابلاغ گردید، تجارت کشور بیش از پیش تسهیل شد.
رئیس کل گمرک ایران ابراز امیدواری کرد: فعالان اقتصادی با بهرهمندی از این تسهیلات نسبت به ترخیص کالاها در هفته جاری یا ترانزیت داخلی آن اقدام کنند.
