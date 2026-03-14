میانگین زمان وصل برق در لرستان ۵۲ دقیقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: در شرایط بحرانی جنگ رمضان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی آمریکایی، مناطق شهری و روستایی این استان که دچار قطعی برق شده بودند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجدداً برق‌دار شدند.

وی اظهار کرد: میانگین زمان صرف شده برای وصل مجدد برق در مناطقی که به دلیل اصابت پرتابه یا موج انفجار دچار خاموشی شده بودند، تنها ۵۲ دقیقه بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: حتی در مواردی که هم‌زمان چندین منطقه دچار قطعی برق می‌شدند، نیروهای عملیاتی و اتفاقات شرکت توزیع با پیگیری سریع و تلاش بی‌وقفه، توانسته‌اند روشنایی را به خانه‌ها بازگردانند و این موضوع نشان‌دهنده آمادگی بالای نیروهای این شرکت در شرایط اضطراری است.

جمشیدی، گفت: تلاش و حضور به‌موقع کارکنان باعث ایجاد آرامش و احساس امنیت برای مردم شده و نشان‌دهنده مدیریت مؤثر و هماهنگی بین دستگاه‌های خدمات‌رسان است.