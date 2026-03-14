همراهی کسبه سمنان با مردم در شرایط سخت؛ «انصاف» کلیدواژه معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از کسبه و بازاریان سمنان در دفتر خود با اشاره به معرفی امام جامعه مسلمین از سوی مجلس خبرگان رهبری در زمان کوتاه و با دقت مناسب اظهار کرد: همان‌گونه که مردم با امام کبیر انقلاب و امام شهید خود بیعت کردند، امروز نیز از امام جامعه اسلامی که در اولین فرصت توسط مجلس خبرگان رهبری معرفی شد، تبعیت خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به برکات و فیوضات ماه مبارک رمضان گفت: امام سجاد(ع) در دعای مربوط به ورود به ماه رمضان، این ماه را «شهر الطهور»، «شهر التمحیص» و «شهر القیام» معرفی می‌کنند؛ یعنی ماهی برای پاک شدن، خالص شدن و ایستادگی در مسیر عبادت و بندگی خداوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان همچنین با بیان روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) افزود: حضرت علی(ع) می‌فرماید «فِی تَصاریفِ الأحوالِ تُعرَفُ جَواهِرُ الرِّجالِ» شرایط سخت و حوادث زمانه، حقیقت و جوهره انسان‌ها را آشکار می‌کند که ماه رمضان نیز فرصتی برای این تمحیص و خالص شدن است.

مطیعی با یادآوری نقش تاریخی اصناف و بازاریان در سال‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی بویژه هشت‌سال دفاع مقدس اظهار کرد: بازاریان سمنان در سال‌های جنگ تحمیلی همواره پشتیبان جبهه‌ها بودند؛ از تأمین لباس و ارزاق گرفته تا حضور مستقیم در جبهه‌ها و تقدیم شهدا و رزمندگان که این امر، معنای واقعی «تمحیص» است.

وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و ضرورت حضور و همراهی اقشار مختلف گفت: امروز در مقطع بسیار حساسی قرار داریم و همان‌گونه که در گذشته بازاریان در میدان حضور داشتند، اکنون نیز این همراهی و حضور می‌تواند در تاریخ ثبت شود؛ چراکه مواضع و اقدامات کسبه و بازاریان در چنین مقاطعی برای آیندگان ثبت خواهد شد.

امام جمعه سمنان به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در تاریخ ثبت خواهد شد که کشور ایران با وجود تمام دشواری‌های داخلی و خارجی، توانسته در برابر این دو ابر قدرت پوشالی که مجهز به سلاح هسته‌ای و پیشرفته‌ترین تجهیزات هستند، مقاومت و ایستادگی کند؛ همانگونه که در گذشته نیز نیاکان ما مانند ستارخان و باقرخان در مقابل تهاجم بیگانگان ایستادگی کردند.

مطیعی با قدردانی از حضور پرشور مردم در تجمعات و راهپیمایی‌های چند روز اخیر بویژه راهپیمایی روز جهانی قدس افزود: حضور گسترده مردم به صورت همزمان در مراسم شب‌های قدر و تجمعات شبانه سطح شهر سمنان در شب‌های اخیر، بسیار چشمگیر بوده که این حضور نشان‌دهنده همراهی مردم با نظام، انقلاب و رهبری است.

وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی فعلی، بر اهمیت رعایت انصاف در بازار و توجه به مشکلات مردم تاکید کرد و افزود: برخی کسبه با وجود شرایط سخت اقتصادی، همچنان قیمت‌های منصفانه را حفظ کرده‌اند و از اجحاف به مردم پرهیز می‌کنند که این رفتار نشانه تواضع در برابر مؤمنان و عمل به آموزه‌های دینی است.