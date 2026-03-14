محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به حضور پُر شور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس با وجود حملات دشمن اظهار کرد: این حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس نشان داد که مردم هیچ‌گونه ترسی از تهدید دشمن به دل راه نمی‌دهند.

ناظمی اردکانی ادامه داد: من خودم از ایستگاه مترو چهارراه ولی‌عصر خارج شده بودم که حملاتی در همان حوالی صورت گرفت، اما مشاهده کردم که مردم نه‌تنها پراکنده نشدند بلکه شعارهای خود را با صلابت و شور بیشتری علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا سر دادند.

وی عنوان کرد: این رفتار بیانگر آن است که ملت ما از آگاهی، دشمن‌شناسی و ایمان عمیقی برخوردار است؛ شجاعتی که از آموزه‌های رهبر حکیم انقلاب الهام گرفته و بر پایه ایمان و بصیرت شکل گرفته است.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران خاطرنشان کرد: شجاعت مردم و چنین روحیه‌ای بزرگ‌ترین پشتوانه برای نیروهای مسلح جان‌برکف کشور به شمار می‌رود؛ نیروهایی که در زمین، هوا و دریا در خط مقدم مقابله با دشمن ایستاده‌اند.

ناظمی اردکانی یادآور شد: زمانی که رزمندگان ما این حمایت و ایستادگی مردمی را می‌بینند، با روحیه‌ای دوچندان به جهاد و مقاومت خود ادامه می‌دهند تا دشمن را به یاری خداوند متعال، از میدان به در کرده و شرّ او را از سر ملت‌های مظلوم کوتاه کنند. ان‌شاءالله ملت ما همواره مشمول لطف الهی باشند و در مسیر حق و مقاومت ثابت‌قدم بمانند.