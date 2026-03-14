  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

ناظمی اردکانی: شعارهای مردم در روز قدس با حملات دشمن، کوبنده‌تر شد

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران گفت: خودم مشاهده کردم مردم در برابر حملات دشمن شعارهای کوبنده‌تر سر می‌دادند و هیچ‌ ترسی از تهدید دشمن به دل راه ندادند.

محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به حضور پُر شور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس با وجود حملات دشمن اظهار کرد: این حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس نشان داد که مردم هیچ‌گونه ترسی از تهدید دشمن به دل راه نمی‌دهند.

ناظمی اردکانی ادامه داد: من خودم از ایستگاه مترو چهارراه ولی‌عصر خارج شده بودم که حملاتی در همان حوالی صورت گرفت، اما مشاهده کردم که مردم نه‌تنها پراکنده نشدند بلکه شعارهای خود را با صلابت و شور بیشتری علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا سر دادند.

وی عنوان کرد: این رفتار بیانگر آن است که ملت ما از آگاهی، دشمن‌شناسی و ایمان عمیقی برخوردار است؛ شجاعتی که از آموزه‌های رهبر حکیم انقلاب الهام گرفته و بر پایه ایمان و بصیرت شکل گرفته است.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران خاطرنشان کرد: شجاعت مردم و چنین روحیه‌ای بزرگ‌ترین پشتوانه برای نیروهای مسلح جان‌برکف کشور به شمار می‌رود؛ نیروهایی که در زمین، هوا و دریا در خط مقدم مقابله با دشمن ایستاده‌اند.

ناظمی اردکانی یادآور شد: زمانی که رزمندگان ما این حمایت و ایستادگی مردمی را می‌بینند، با روحیه‌ای دوچندان به جهاد و مقاومت خود ادامه می‌دهند تا دشمن را به یاری خداوند متعال، از میدان به در کرده و شرّ او را از سر ملت‌های مظلوم کوتاه کنند. ان‌شاءالله ملت ما همواره مشمول لطف الهی باشند و در مسیر حق و مقاومت ثابت‌قدم بمانند.

اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها