به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش دوره‌های‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام و شرکت کرده‌اند، می توانند نتیجه پذیرش را مشاهده کنند.

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص هر یک از رشته‌های تحصیلی گروه‌های آموزشی از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، بر اساس اولویت کدرشته‌محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش و در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی http://uast.ac.ir مراجعه کنند.

