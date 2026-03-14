به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قنبری اظهار داشت: مجموعههای فرهنگی و ورزشی کارگران دارای سالنهای ورزشی، محوطه و امکان استقرار هستند که بهصورت رایگان در اختیار مسافران و هموطنان قرار میگیرند.
وی افزود: ورزش کارگری رکن مهمی در ارتقای نشاط جامعه کار و تولید است و ظرفیتهای ارزشمندی در این حوزه در استان وجود دارد. لازم است بهرهبرداری صحیح و ارتقای این مجموعهها در دستور کار قرار گیرد و در سال جدید نیز توسعه ورزش کارگری بیش از گذشته دنبال خواهد شد.
قنبری ادامه داد: هموطنانی که به استان سفر میکنند میتوانند از امکانات اقامتی مجموعههای رفاهی و استراحتگاهی کارگران بهرهمند شوند که استفاده از این خدمات رایگان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری همچنین اسکان هموطنان در اماکن اقامتی دستگاههای تابعه و استراحتگاههای ورزشی کارگران را از ابتکارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: این طرح از ابتدای ماه رمضان در استان نیز به سرعت اجرایی شد.
