۴۸۰۰ تن روغن خام در مازندران ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید مدیرکل بازرسی و بازرس کل قضایی استان مازندران از، با اشاره به وضعیت ذخایر روغن در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود چهار هزار و ۸۰۰ تن روغن خام متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در مخازن این واحد تولیدی ذخیره شده است.
وی افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده، این روغن خام در خطوط تولید شرکت کشت و صنعت شمال به روغن پختوپز تبدیل و در بستهبندیهای ۸۱۰ گرمی آماده عرضه به بازار میشود.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به برنامه تأمین مواد اولیه بیان کرد: طبق برنامهریزی انجام شده، ورود هشت هزار تن روغن خام به استان پیشبینی شده بود که از این میزان تاکنون حدود دو هزار و ۴۰۰ تن تصفیه و برای تنظیم بازار به استانهای مختلف کشور ارسال شده است.
جعفری با تأکید بر وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی در استان تصریح کرد: علاوه بر ذخایر روغن خام، نزدیک به ۷۰۰ تن روغن تصفیهشده و آماده مصرف نیز در انبارهای استان موجود است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این حجم از ذخایر و تداوم فرآیند تولید، نگرانی در خصوص تأمین روغن خوراکی در بازار وجود ندارد و نیاز استان بهطور کامل رصد و مدیریت میشود.
در جریان این بازدید، محمد تقی مشهدی مدیرکل بازرسی استان مازندران نیز با بررسی روند تولید و ذخیرهسازی، بر لزوم رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و حمایت از تولید کالاهای اساسی تأکید کرد.
