۸۱ پرونده تخلف صنفی در استان ایلام تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدرحیمی ظهر شنبه در نشست تنظیم بازار استان ایلام اظهار کرد: طی هفتههای گذشته نگرانیهایی درباره تأمین روغن وجود داشت اما با اقدامات انجامشده، این مشکل برطرف شده و اکنون کالاهای اساسی در سطح استان به اندازه کافی در دسترس است.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی از شهرستانها، هیچگونه کمبود رسمی در کالاهای اساسی اعلام نشده و برخلاف ماه گذشته، توزیع برخی اقلام از جمله ماکارونی وضعیت بهتری دارد.
مدیرکل صمت ایلام با اشاره به تشدید نظارتها در بازار گفت: در جریان بازرسیهای انجامشده، ۸۱ پرونده تخلف تشکیل شده که بیشتر آنها مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است.
محمدرحیمی تأکید کرد: با واحدهای متخلف بدون اغماض برخورد میشود و حتی فروشگاههایی که سابقه تخلف دارند، در صورت تکرار تخلف به مراجع قانونی معرفی خواهند شد. وی از رسانهها خواست در معرفی واحدهای متخلف همکاری کنند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
وی با اشاره به قیمتگذاری میوه تنظیم بازار نیز گفت: هرگونه اعلام قیمت باید با دقت و بررسی کارشناسی انجام شود تا از افزایش ناگهانی و نارضایتی مردم جلوگیری شود و از تصمیمات شتابزده در این حوزه پرهیز شود.
مدیرکل صمت ایلام همچنین به موضوع تحمیل خسارت به شیشه های منازل در حملات کشورهای متخاصم به مردم افزود: با وجود محدودیتهایی در تأمین، تلاش شده فاصله زمانی عرضه کوتاه شود تا خللی در فعالیت واحدها ایجاد نشود و همچنین نظارت بر این صنف بصورت ویژه در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
محمدرحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی معادن استان پرداخت و گفت: قطع سهمیه سوخت برخی واحدهای معدنی به دلیل مسائل مربوط به قاچاق سوخت و نبود برداشت فعال، باعث بروز مشکلاتی شده که پیگیری آن از وزارتخانه در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی از جمله کارخانههای سیمان و واحدهای معدنی نیز در دستور کار قرار دارد.
نظر شما