۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

دستگاه‌ها در شرایط جنگ اقتصادی برای تامین مایحتاج مردم پای کار باشند

ایلام - استاندار ایلام گفت: همه دستگاه‌ها در شرایط جنگ اقتصادی برای تامین مایحتاج مردم پای کار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه جلسه ستاد تنظیم بازار استان ایلام گفت: تمام دستگاه‌ها و واحدهای تولیدی و توزیعی باید پای کار باشند تا مردم دغدغه‌ای در تأمین مایحتاج خود نداشته باشند.

وی افزود: با توجه به افزایش جمعیت در مرکز استان و برخی مناطق روستایی، مقرر شد سهمیه آرد نانوایی‌ها در بخش‌ها افزایش یابد و ساعات کار نانوایی‌ها نیز با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه بیشتر شود تا کمبودی در تأمین نان وجود نداشته باشد.

استاندار ایلام اظهار کرد: در حوزه ذخیره‌سازی گوشت مرغ نیز تصمیمات مؤثری اتخاذ و روند تامین و توزیع تداوم یافته است.

وی تأکید کرد: واحدهایی که در شرایط فعلی عملکرد مطلوبی دارند مورد تشویق قرار خواهند گرفت اما هرگونه سوء‌استفاده یا توقف فعالیت بدون دلیل با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

کرمی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای، از نقش فعال دستگاه‌های اقتصادی، صنوف و تولیدکنندگان استان قدردانی کرد و افزود: همان‌گونه که نیروهای مسلح در دفاع از کشور حضور پررنگی دارندفعالان اقتصادی نیز باید با برنامه‌ریزی دقیق تامین و توزیع مناسب کالا و نظارت مستمر بر بازار را در اولویت قرار دهند.

استاندار همچنین درباره وضعیت تامین سوخت در استان گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه سوخت وجود ندارد و نیاز بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل کشاورزان و تراکتورداران تامین شده است. در ماه فروردین نیز برنامه‌ریزی لازم برای تداوم تامین سوخت این گروه‌ها انجام می‌گیرد.

کد خبر 6774396

