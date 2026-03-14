هشدار نارنجی هواشناسی در ایلام؛ احتمال سیلاب وجود دارد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از وقوع ناپایداری‌های جوی در استان ایلام خبر داد.

وی بیان کرد: بر اساس این هشدار، از روز یکشنبه ۲۴ اسفند تا ظهر دوشنبه سامانه بارشی فعالی در استان مستقر خواهد شد که پیامد آن رگبار شدید باران، احتمال تگرگ و وزش تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

وی اظهار کرد: طبق اعلام هواشناسی، نیمه شمالی و شرقی استان ایلام بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت.

وی افزود: در همین راستا از شهروندان خواسته شده است از تردد غیرضروری، صعود به ارتفاعات و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.