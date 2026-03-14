خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان، محمدباقر خراسانی، عضو عالی مجمع حکمت اسلامی؛ کمال و جمال طلبی و زیبا پسندی همواره به طبیعت و ذات انسان ها بر می گرد، از این روی انسان همواره سعی و تلاشش را بر این می گذارد تا آنچه مورد پسند است و مصداق کمال و زیبایی می باشد را کسب و بدست آورد، چه جمال و زیبایی ظاهری و چه جمال و زیبایی باطنی و درونی که بروز آن در صفات و ویژگی ها می باشد.

برخی بواسطه داشتن یک صفت زیبای خَلقی و یا خُلقی، در بین هم نوعان خود، زیبا محسوب می شوند؛ چون نسبت به دیگران از صفتی برخوردار است که دیگر همنوعان یا آن را ندارند و یا کمتر واجد آن هستند، صفاتی چون: خوش صورت، خوش اخلاق، خوش اندام، خوش فکر، خوش برخورد، شجاع، بخشنده، مردم دار، متواضع، دین مدار، با ادب و ...

شاید نمی توان فردی را یافت که جامع صفات و یا در بردارنده تمام زیبایی های خَلقی و یا خُلقی باشد، اما امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام از این قاعده مستثنی است؛ چرا که دربردارنده جامع زیبایی هاست، ضمن اینکه برخی از انواع زیبایی ها فقط و فقط اختصاص به شخص حضرت علی علیه اسلام دارد و دیگران ذره ای حظّ و بهره از آن ندارند.

امام المتقین علی علیه السلام جامعیتی از زیبایی ها را داراست، از این رو-همزمان با ایام شهادت آن حضرت - برخی از این زیبایی ها مورد اشاره قرار می گیرد، باشد که گامی در مسیر علی شناسی و علی محوری و ولایت پذیری، باشد.

زیباترین تولد؛ تولد در داخل کعبه و سه روز در درون کعبه میهمان خدا بودن؛ که این زیبایی تاکنون نصیب کسی نگشته و نخواهد گشت.

زیباترین نام؛ علی مقتبس از نام خدای منان است که بعد از تولد حضرت و هنگام خروج حضرت فاطمه بنت اسد-مادر حضرت- از داخل کعبه، صدایی شنید که نام فرزندت را "علی" بگذار که "علی" نام خدا و خدا نام خود را بر این فرزند می گذارد.

زیباترین تربیت؛ از حدود ۵ سالگی با وجود قحطی در مکه تحت سرپرستی و تربیت مستقیم پیامبر اسلام(ص) قرار گرفت.

زیباترین اسلام؛ همیشه سبقت نمادی از زیبایی است و علی علیه السلام در حالی که فقط ۱۰ سال دارد در میهمانی نزدیکان و اقربای پیامبر اعظم(ص)، اولین فردی بود که اسلام آورد.

زیباترین شجاعت؛ رشادت و شجاعت بی بدیل حضرت در جنگ های بدر، احد، خندق و فتح خیبر و ... مثال زدنی و غیر قابل انکار است.

زیباترین ایثار؛ در شب هجرت پیامبر اسلام(ص) از مکه به مدینه امام علی(ع) با خوابیدن در جای پیامبر و به خطر انداختن جانش، زیباترین ایثار را به همگان نشان داد.

زیباترین تقدم خدا بر غیر خدا؛ وقتی عقیل برادرش درخواست بخشش اضافه تری از بیت المال دارد، خدا را بر رابطه برادری ترجیح می دهد و بخشش اضافه ندارد.

زیباترین اخلاص؛ زمانی که در جنگ خندق در برابر عمربن عبدود قرار می گیرد و او را می کُشد، کشتن عمرو نه از روی خشم خود، بلکه فقط برای رضای خدا بود.

زیباترین انفاق؛ دهها نخلستان را آباد و دهها چاه آب را حفر و همه در راه خدا انفاق و وقف کرد.

زیباترین حکومت؛ حکومتی توام با عدالت، انصاف و براساس آموزه های دینی در قریب شش سال تشکیل داد.

زیباترین شهادت؛ در بامداد اولین شب قدر و در بهترین مکان؛ یعنی مسجد و در بهتر حالت؛ یعنی سجده نماز ضربت خورد و در نهایت در دومین شب قدر، و در بهترین ماه، یعنی ماه مبارک رمضان به شهادت رسید.

این موارد فقط بخشی از زیبایی هایی است که مولی الموحدین، امیر المومنین علی علیه السلام از آنِ خود کرده و سرآمد دیگران شده است،مواردی که فقط و فقط اختصاص به مولای متقیان دارد.

امید که شناخت ما نسبت به امام عدل و رأفت و مظهر عطوفت،زیبایی و مهربانی بیش از پیش شود. ان شاالله