۴۴ مازندرانی در حمله اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کهن سال در مراسم تجلیل از خانواده‌ های ۲۲ شهید حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکایی اظهار کرد: البته تعداد شهدای این جنایت ۴۴ نفر می‌باشد که کار خاکسپاری ۲۲ شهید به‌طور کامل انجام شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، با اشاره به تاکید استاندار و نماینده ولی فقیه در استان مبنی بر پیگیری مستمر و تسلی خاطر خانواده‌ ها از همان ساعات اولیه حادثه، گفت: به نیابت از این عزیزان، توفیق دیدار با بسیاری از شما بزرگواران حاصل شد.

کهن سال با بیان اینکه خانواده‌ های شهدا با بصیرت، آگاهی، معرفت و نجابتی که دارند، قطعاً برگزیدگانی هستند با دلی خاشع، زبانی صادق و عملی پاکیزه، خطاب به آنان تصریح کرد: شما خستگی‌ناپذیر و پای کار ایثار، جهاد و شهادت هستید.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به قرائت نام تعدادی از شهدای حاضر در مراسم پرداخت و با ذکر خصایص و خاطراتی از آنان، عشق و ارادت این عزیزان به آرمان شهادت را به تصویر کشید.

این مسئول با اشاره به حضور مادر شهید خلبان اکبری روشن در جلسه، به انتخاب آگاهانه این شهید والامقام اشاره کرد و از شهید دکتر احمدعلی شعبان‌نژاد به عنوان دانشمند سایبری یاد کرد و نقل کرد: مادر این شهید تاکید داشتند؛ از خداوند فرزند صالحی خواستم به شرطی که به مرگ طبیعی نمیرد و با شهادت همراه باشد و امروز از استجابت دعای خود خوشحالم.

وی همچنین به وصیت شهید امیر قلی پور سلیمانی به مادرش مبنی بر علاقه به شهادت و افتخار مادرش به این موضوع و نیز حضور پرصلابت والدین دیگر شهدا از جمله شهید حسین حسین‌ پور و شهید حسین تیزقدم اشاره کرد و بر آمادگی و رضایت آنان برای تقدیم عزیزانشان در راه اسلام تاکید کرد.

کهن سال با اشاره به شهادت حجت‌ الاسلام سید رضا ابراهیمی به عنوان نماینده ولی فقیه در سامانه موشکی، به انتخاب داوطلبانه سخت‌ ترین شرایط خدمت و آرزوی دیرینه وی برای شهادت اشاره کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، توکل و استعانت از خداوند متعال را رمز درهم شکستن هیمنه جبهه کفر دانست و تاکید کرد که با تداوم این راه و به برکت خون پاک شهدا، وعده الهی در نابودی دشمنان به زودی محقق خواهد شد.

در پایان این محفل معنوی، از خانواده‌ های معزز شهدای حاضر در جلسه با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.