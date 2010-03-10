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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

برای نخستین بار؛

خانواده های شهدای فرهنگی مازندران تجلیل می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در استان از خانواده های شهدای فرهنگی مازندران تجلیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مشاور ایثارگران سازمان آموزش و پرورش مازندران عصر چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری این مراسم اظهار داشت: همزمان با سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و روز بزرگداشت شهدا از 560 شهید فرهنگی و همسران آنها در مازندران تجلیل می شود .

سید عباس فلاحیان افزود: در این مراسم که با هدف پاسداشت از ارزش های حماسه سازان کربلای ایران صورت می گیرد از تلاشهای خانواده های شهدای فرهنگی مازندران در بسط و گسترش روحیه ایثارگری و شهادت طلبی در جامعه تجلیل خواهد شد.

وی افزود: مراسم استانی با حضور آیت الله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و مهندس طاهایی استاندار و مسئولین سازمان آموزش و پرورش مازندران روز شنبه 22 اسفند ماه جاری در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار می شود .
 
کد مطلب 1049512

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