به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه با انتشار پیامی به اخبار منتشره در خصوص هدف قرار گرفتن هواپیماهای سوخت‌ رسان‌ آمریکا در عربستان واکنش نشان داد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص در تروث سوشال ادعاکرد: باز هم، یک تیتر عمداً گمراه‌ کننده از سوی رسانه‌ های خبری جعلی در مورد ۵ هواپیمای سوخت‌ رسان که ظاهراً در فرودگاهی در عربستان سعودی مورد اصابت قرار گرفته‌ اند و دیگر قابل استفاده نیستند. در واقع، پایگاه چند روز پیش مورد اصابت قرار گرفت، اما هواپیماها مورد اصابت یا نابود نشدند.

دونالد ترامپ سپس در تلاش برای مخفی نگه داشتن زنجیره شکست های این کشور در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران مدعی شد: ۴ فروند از این ۵ فروند عملا هیچ آسیبی ندیدند و در حال حاضر دوباره به خدمت بازگشته‌اند! یکی کمی بیشتر آسیب دید، اما به زودی در هوا خواهد بود. نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال (به طور خاص) و سایر روزنامه‌ها و رسانه‌ های سطح پایین در واقع می‌ خواهند ما در جنگ شکست بخوریم. گزارش‌ های وحشتناک آنها دقیقاً برعکس واقعیت‌های واقعی است! آنها واقعاً افراد بیمار و دیوانه‌ای هستند که هیچ تصوری از خسارتی که به آمریکا وارد می‌کنند، ندارند.

این در حالیست که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال ساعاتی پیش به نقل از مقامات آگاه آمریکایی فاش کرد که ۵ فروند هواپیمای سوخت‌ رسان نیروی هوایی آمریکا در عربستان مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیدند.