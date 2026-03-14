۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

بازگشت مسافران و اتباع ایرانی‌ از طریق مرزهای خراسان رضوی

بازگشت مسافران و اتباع ایرانی‌ از طریق مرزهای خراسان رضوی

مشهد- رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال‌شرق گفت: طی این مدت بخشی از ایرانیانی که به دلیل توقف پروازها در کشورهای منطقه حضور داشتند، از مرزهای زمینی خراسان رضوی به کشور بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی‌فر با اشاره به وضعیت روابط با کشورهای همسایه اظهار کرد: خراسان رضوی دو همسایه مهم شامل افغانستان و ترکمنستان دارد و بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد که این کشورها نه‌تنها تهدیدی برای ایران نبوده‌اند، بلکه در موارد مختلف همراهی و همدلی خود را نشان داده‌اند.

وی درباره افغانستان افزود: در روزهای ابتدایی تحولات اخیر، سرپرست حکومت افغانستان ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. همچنین در شهرهای مختلف افغانستان مراسم‌هایی در مساجد، تکایا و مراکز مختلف در حمایت از مردم ایران برگزار شد.

معصومی فر ادامه داد: افزون بر این، مقامات دولتی، شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی افغانستان با حضور در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، دفتر یادبود را امضا کرده و مراتب همدردی خود را ابراز کردند.

