بازگشت مسافران و اتباع ایرانی‌ از طریق مرزهای خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد معصومی‌فر با اشاره به وضعیت روابط با کشورهای همسایه اظهار کرد: خراسان رضوی دو همسایه مهم شامل افغانستان و ترکمنستان دارد و بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد که این کشورها نه‌تنها تهدیدی برای ایران نبوده‌اند، بلکه در موارد مختلف همراهی و همدلی خود را نشان داده‌اند.

وی درباره افغانستان افزود: در روزهای ابتدایی تحولات اخیر، سرپرست حکومت افغانستان ضمن ابراز همدردی با مردم ایران، اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. همچنین در شهرهای مختلف افغانستان مراسم‌هایی در مساجد، تکایا و مراکز مختلف در حمایت از مردم ایران برگزار شد.

معصومی فر ادامه داد: افزون بر این، مقامات دولتی، شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی افغانستان با حضور در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، دفتر یادبود را امضا کرده و مراتب همدردی خود را ابراز کردند.