پویش ملی درختکاری «سرو ایران» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری عصر چهارشنبه به همراه خبرنگاران حاضر در مراسم سرو ایران نهالهایی را به نام خودشان به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در این مجموعه کاشتند.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: یاد و خاطره همه شهدای عزیز، به‌ویژه شهید گرانقدر، حضرت آیت الله خامنه‌ای (قدس سره) را گرامی می‌داریم. یکی از ویژگی‌های مهم سیره و اندیشه این شهید این بود که همواره به موضوعات مختلف با دقت و توجه نگاه می‌کردند. یکی از این موضوعات مهم، بحث درختکاری بود؛ موضوعی که هر سال در چنین مراسم‌هایی شاهد حضور این شهید والامقام در آن بودیم و خوشبختانه برکات و نتایج خوبی هم به همراه داشت.

وی ادامه داد: این حرکت در قالب پویش ملی درختکاری، با عنوان سرو ایران، قطعاً حرکت بسیار خوبی است و در ادامه همان اقدامات مؤثر و ارزشمندی قرار دارد که در گذشته انجام شده است. موضوع کاشت یک میلیارد درخت که مطرح شده، عدد بزرگی است، اما با توجه به خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به محیط‌زیست کشور وارد شده، حتی بیش از این هم ضرورت دارد.

مظفری افزود: استان خراسان رضوی به دلیل پهناوری و ظرفیت‌های طبیعی، استان مناسبی برای درختکاری است و ضرورت این کار نیز در آن احساس می‌شود. امیدواریم با کاشت درختان مناسب و با همراهی و مشارکت مردم، بتوانیم این مسیر را به‌صورت مستمر ادامه دهیم و فضای مناسب و مطلوبی را برای استان فراهم کنیم.

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از دست‌اندرکاران این پویش گفت: من ضمن تشکر از همه عزیزانی که این حرکت را آغاز کردند، به‌ویژه اداره کل منابع طبیعی استان، همه ارکان استان و دستگاه‌های اجرایی، و طبیعتاً با حضور و مشارکت مردم، امیدوارم این حرکت به سرانجام برسد؛ چرا که این اقدام، گامی مؤثر در مسیر توسعه، آبادانی و سبز شدن استان بزرگ خراسان رضوی خواهد بود.