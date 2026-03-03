به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: با وجود حمله دشمن به خاک پاک وطنمان، تامین و توزیع کالاهای اساسی به‌صورت پایدار و بی‌وقفه در حال انجام است.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر موقعیت ویژه استان افزود: توقعات از استان خراسان رضوی به لحاظ موقعیت سوق الجیشی که دارد بالا و به‌جا است.

وی ادامه داد: با تلاش و پای کار بودن تمامی دستگاه‌های اجرایی استان، این بحران را همانند قبل با سربلندی و سرافرازی پشت سر می‌گذاریم.

مظفری با اشاره به هماهنگی میان دستگاه‌ها تصریح کرد: با هماهنگی بین دستگاه‌ها، بازار مدیریت و در آرامش است.

استاندار خراسان رضوی همچنین با بیان اینکه امروزه وظیفه ما یک وظیفه ملی است، افزود: ما در استان خراسان رضوی علاوه بر تامین نیازهای اساسی استان، باید به دیگر استان‌های کشور نیز کمک برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در استان خراسان رضوی نماینده تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها هستیم و می‌بایست از تمام توانمان پای کار گذاشته تا از این بحران بیرون آییم.

مظفری با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: آرامش بازار حاکی از تلاش مدیران و همکاران در سطح استان بوده و به لطف خدا و یاری مردم امروز هیچگونه کم و کاستی در تامین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: هیچ‌گونه مشکل یا کمبودی در تامین کالاهای اساسی نداریم.

وی افزود: با هدف پایداری امنیت غذایی و آرامش خاطر مردم، فرآیند تولید و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به‌صورت ویژه و مستمر دنبال و وضعیت بازار استان دائم رصد می‌شود.

مظفری اظهار کرد: توانایی تولید و تامین محصولات غذایی مورد نیاز مردم از مهمترین وظایف بخش کشاورزی می‌باشد که وضعیت موجود بازار حاکی از این است مسئولان جهاد کشاورزی استان از همه امکانات موجود برای حفاظت و پایداری امنیت غذایی مردم استفاده می‌کنند.