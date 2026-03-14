  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

استاندار خراسان رضوی با خانواده شهید یاسر زروندی دیدار کرد

مشهد- استاندار خراسان رضوی با خانواده سردار شهید یاسر زروندی از شهدای جنگ تحمیلی رمضان دیدار کردـ

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بخصوص شهدای جنگ تحمیلی رمضان و سالار شهیدان انقلاب اسلامی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از خانواده این شهید بزرگوار تقدیر بعمل آورد.

در این دیدار مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور نیز استاندار خراسان رضوی را همراهی می کرد.

در ادامه سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان نیشابور، وی در مراسم یادبود تعدادی از شهدای این شهرستان حضور یافت.

این حضور، با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم جایگاه والای خانواده‌های شهدا به عنوان سرمایه‌های معنوی جامعه صورت گرفت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها