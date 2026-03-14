استاندار خراسان رضوی با خانواده شهید یاسر زروندی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا بخصوص شهدای جنگ تحمیلی رمضان و سالار شهیدان انقلاب اسلامی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از خانواده این شهید بزرگوار تقدیر بعمل آورد.

در این دیدار مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور نیز استاندار خراسان رضوی را همراهی می کرد.

در ادامه سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان نیشابور، وی در مراسم یادبود تعدادی از شهدای این شهرستان حضور یافت.

این حضور، با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم جایگاه والای خانواده‌های شهدا به عنوان سرمایه‌های معنوی جامعه صورت گرفت.