به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هادئی فینی به بیان نکات کلیدی برای مدیریت و حفظ بهداشت آب در وضعیت‌های اضطراری پرداخت.

هادئی با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از وقوع بحران گفت: در شرایطی که احتمال قطع یا کاهش فشار آب در سیستم‌های لوله‌کشی وجود دارد، لازم است افراد از قبل منابع آب جایگزین تهیه کنند. در اولویت، استفاده از آب معدنی توصیه می‌شود و در صورت نیاز، می‌توان آب را در ظروف درب‌دار و تمیز ذخیره کرد.

وی در ادامه درباره نگهداری ایمن آب افزود: یکی از چالش‌های مهم، آلودگی آب در ظروف ذخیره‌سازی است. لازم است این آب در ظروف تمیز، درب‌دار و غیرشفاف و در محیطی خنک نگهداری شود. در صورتی که آب طعم یا بوی غیرعادی پیدا کند، حتماً باید دور ریخته شود.

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت همچنین به بحث آلودگی و رشد جلبک در ظروف نگهداری اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از آلودگی و تشکیل جلبک، توصیه می‌شود هر چند روز یک‌بار از ظروف جدید برای نگهداری آب استفاده شود و ظروف قبلی به‌خوبی شسته و ضدعفونی شوند.

در خصوص ضدعفونی کردن صحیح آب در شرایط اضطرار، هادئی اظهار داشت: اگر به سلامت آب اطمینان ندارید، بهترین روش جوشاندن آب به مدت سه دقیقه است. در صورت عدم امکان، می‌توان از محلول کلردار به میزان دو قطره در هر لیتر آب برای ضدعفونی استفاده کرد.

وی درباره میزان مصرف آب موردنیاز در شرایط بحرانی توضیح داد: هر فرد برای رفع نیازهای اساسی از جمله آشامیدن، پخت‌وپز و طهارت، روزانه به طور متوسط به ۱۵ لیتر آب سالم نیاز دارد.

وی به افرادی که تنها به آب با کدورت دسترسی دارند توصیه کرد: در صورت نبود هیچ منبع آب دیگری، می‌توان آب را ابتدا از چند لایه پارچه تمیز عبور داده و سپس آن را بجوشانید تا قابل استفاده شود.

هادئی تأکید کرد که رعایت این اصول ساده می‌تواند در شرایط بحران، از بروز بسیاری از بیماری‌های ناشی از آب آلوده جلوگیری کند و به حفظ سلامت خانوارها کمک شایانی نماید.