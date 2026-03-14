  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

پویش «ایران من» لب‌خوانی خانوادگی برای ابراز عشق به وطن

روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق از برگزاری پویش فرهنگی «ایران من» به منظور حمایت از دلیر مردان نیروهای مسلح کشور و ابراز ارادت به مام میهن در جنگ آمریکایی صهیونیستی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، پویش فرهنگی «ایران من» با هدف ایجاد فضایی برای بروز احساسات و علاقه‌مندی خانواده‌های ایرانی نسبت به سرزمین و هویت ملی در قالب یک فعالیت هنری برگزار می‌شود.

در این پویش فرهنگی و اجتماعی، تمامی اعضای خانواده به‌ویژه کودکان و نوجوانان می‌توانند با اجرای لب‌خوانی قطعه «ایران من» با صدای عبدالرضا هلالی، در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند و احساسات خود را در قالب یک اجرای هنری به نمایش بگذارند تا عشق و ارادت خود را به وطن عزیزمان نشان دهند.

این پویش با هدف حمایت از نیروهای مسلح و گرامیداشت جانفشانی‌های آنان در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور در جنگ آمریکایی صهیونیستی برگزار می‌شود.

پویش «ایران من» تلاشی برای افزایش مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ایجاد فضایی برای حضور فعال نسل‌های مختلف در برنامه‌های فرهنگی است. برگزارکنندگان این پویش تلاش دارند با استفاده از ظرفیت هنر و رسانه‌های اجتماعی، زمینه‌ای برای تعامل بیشتر خانواده‌ها و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی فراهم کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، علاقه‌مندان می‌توانند ویدئوی سلفی خود را هنگام اجرای لب‌خوانی این قطعه ضبط کرده و از طریق شناسه کاربری @14admin در نرم‌افزار «بله» ارسال کنند.

این پویش با هدف تقویت روحیه مشارکت فرهنگی در میان خانواده‌ها و ایجاد فضایی برای ابراز علاقه به ایران و فرهنگ ایرانی برگزار شده و از همه علاقه‌مندان دعوت شده است تا با حضور در این برنامه فرهنگی، بخشی از این حرکت جمعی باشند.

کد خبر 6774782
زینب آزاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها