۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

این خاندان برای ذخیره انقلاب آفریده شده‌اند

الهه آخرتی در یادداشتی به انتخاب درست مجلس خبرگان برای سومین رهبر انقلاب اسلامی اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه آخرتی، نویسنده در یادداشتی در خصوص انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی نوشته است:

ذخیره‌های انقلاب

مادرم می‌گوید: «خدا انگار این خاندان را برای روزهای سخت مردم ایران، به عنوان ذخیره انقلاب آفریده»

بعد از ترورهای سال ۶۱ و از دست دادن بیشتر مسئولان نظام، در بحبوحه دلشوره ما که حالا چه می‌شود و بعد از بهشتی، باهنر، رجایی و خیل یاران شهید انقلاب، چه کسی جان بر کف کار را دست می‌گیرد و با قدرت ادامه می‌دهد؟

آقا مرهم دل‌های داغ دیده و پایان چه‌ کنم چه کنم‌هایمان شد.

دلگرم و امیدواریم... رود شدیم توی خیابان‌ها و از عمق جان فریاد زدیم:

*شد خامنه‌ای رئیس جمهور / تا چشم منافقان شود کور*

و خدا ما، انقلاب نو پا و ایران عزیزمان را به یمن وجودش از گردنه خطرناک آن روزها گذراند.

بعد از رحلت امام، دوباره دل‌هایمان لرزید. در میانه میدان، در دل نبردی بی‌پایان، مقتدا و مرشدمان را از دست داده بودیم و هر آیینه از خودمان می‌پرسیدیم: «بعد از امام چه بر سر کشتی انقلاب خواهد آمد و ایران عزیزمان را باید به دست‌های توانایی چه کسی بسپاریم؟»

با رای مجلس خبرگان، هدایت کشتی انقلاب به دست مجروح و با کفایت آقا سپرده شد و ما از مرگ برگشتگان روزهای بعد از امام، دوباره جان گرفتیم و توی خیابان‌ها فریاد زدیم:

*خامنه‌ای خمینی دیگر است / ولایتش ولایت حیدر است*

و باز خدا با برکت وجودش کشتی انقلاب را با هدایت ناخدای باخدای آن از دل آن حادثه و کوره راه حوادث بعد از آن عبور داد.

در تمام این سال‌ها جان ما بود و امر ولی و در لهیب آزمایش‌ها دلخوش بودیم به سید علی. رهبری که با وجود دستمان را در دست خدا می‌دانستیم.

قلبمان لرزید وقتی خبر شهادت آقایمان را شنیدیم. دوباره اضطراب بود و نگرانی.

نگاهمان رو به آسمان بود و نمی‌دانستیم این بار باید گرد کدام نام در خیابان‌ها ایستادگی، عزم و اتحادمان را فریاد بزنیم که یک بار دیگر خدا با شبیه‌ترین اهل زمین به آقایمان، کسی که خَلقا و خُلقا اشبه الناس بابیه بود، دلمان را آرام ‌کرد و پشتمان را گرم.

*دست خدا عیان شد / خامنه‌ای جوان شد*

انگار این خاندان را برای روزهای سخت مردم ایران، به عنوان ذخیره انقلاب آفریده...

زهرا اسكندری

