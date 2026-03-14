۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

انهدام پدافند اسرائیل با موشک‌های حزب‌الله/ شهرک‌های صهیونیستی زیر آتش

حزب‌الله لبنان علاوه بر موشک‌باران شهرک‌های صهیونیست‌نشین، سامانه‌های دفاع هوایی ارتش اشغالگر را در شهرک «معالوت ترشیحا» در شمال فلسطین اشغالی منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برای دفاع از این کشور و مردم آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ امروز شنبه سامانه‌های دفاع هوایی ارتش رژیم صهیونیستی را در «معالوت ترشیحا» هدف حمله گسترده موشکی قرار داده است.

رزمندگان حزب الله در چارچوب هشداری که برای تخلیه شهرک های صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی صادر کرده بودند، شهرک اشغالی «غورن» را ساعت ۱۲:۰۰ ظهر موشک باران کردند.

شهرک صهیونیستی «شلومی» نیز ساعت ۱۴:۰۰ توسط حزب الله موشک باران شد.

ساعت ۱۵:۳۰ عصر هم دو شهرک صهیونیست نشین «ادمیت» و «حانیتا» هدف حمله گسترده موشکی مجاهدان حزب الله قرار گرفت.

