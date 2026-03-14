یزدی مهر: در مرحله پاسخ به بحران ناشی از تهدیدات دشمن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی‌مهر، سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران، شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وظایف این حوزه اظهار داشت: حوزه مدیریت بحران، حوزه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و هماهنگی است که خوشبختانه زیرساخت‌ها و بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در مرحله پاسخ به تهدیدات و حملات دشمن قرار داریم، افزود: جلوه‌های این جنگ از خردادماه در جنگ ۱۲ روزه مشاهده شد و پس از آن، نقاط قوت و ضعف بررسی و تمرین‌های لازم صورت گرفت. متأسفانه مجدداً شاهد حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کشور بودیم که جمعی از هموطنان در معرض آسیب قرار گرفتند.

یزدی‌مهر با تأکید بر نقش استاندار تهران در این حوزه گفت: مدیریت بحران به ریاست استاندار محترم که همواره دغدغه ارائه خدمات پایدار و حفظ آرامش مردم را دارند، در دستور کار همه دستگاه‌ها به‌ویژه ستاد استانداری تهران به عنوان نقش هماهنگ‌کننده قرار داشته است.

سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران ضمن قدردانی از دستگاه‌های خدمت‌رسان خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌ها به ویژه جمعیت هلال‌احمر و آتش‌نشانی کمال قدردانی را داریم که انصافاً در این مدت هنرنمایی کردند و با نقش‌آفرینی خود، آرامش را به مردم القا نمودند و نگذاشتند کم و کاستی در حوزه خدمت‌رسانی احساس شود.

وی این موفقیت‌ها را مرهون تمرین‌ها و آمادگی‌های قبلی دانست و تصریح کرد: این آمادگی در دستگاه‌ها وجود داشت که امروز شاهد جلوه‌های آن با خدمت‌رسانی مناسب و تلاش شبانه‌روزی عزیزان هستیم.

یزدی‌مهر با اشاره به ارکان قانون مدیریت بحران گفت: بر اساس قانون، اقدامات پیشگیرانه، پاسخ و بازسازی در دستور کار است و هم‌اکنون در مرحله پاسخ به بحران ناشی از تهدیدات دشمن قرار داریم و مردم عزیزمان نیز عموماً از خدمات دستگاه‌های خدمت‌رسان رضایت داشته و تشکر می‌کنند.

سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران در پایان تأکید کرد: امیدواریم با هماهنگی‌ها و توسعه خدمات، همانطور که استاندار محترم تهران دغدغه دارند، بتوانیم خدمات مؤثرتری را به مردم عزیز ارائه دهیم. انصافاً همینطور است و عزیزان واقعاً تلاش می‌کنند.