به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ایکس نوشت: گفتمان ضد جنگ در جهان علیه تجاوز نظامی ترامپ و نتانیاهو علیه ایران در حال گسترش است. کاسبان امنیت و متجاوزان که از پاسخگویی به رسانهها و افکار عمومی عاجزند، هر صدای منتقدی را "جعلی" میخوانند، در حالی که دنیا با چشمان خود صحنههای جنایت را میبیند.
وی افزود: جهان شاهد ایستادگی و مقاومت بینظیر هموطنانمان برای ایران است که با سلحشوری بیمانند نیرویهای مسلح این سرزمین همراه شده است. ایرانیان امروز نه تنها از هویت تمدنی و سرزمین خود دفاع میکنند، بلکه پرچمدار جهانی مبارزه با دروغپردازی جنگطلبان صلحنما هستند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بیان کرد: متجاوزان در محاسبات راهبردی خود شکست خوردهاند، چون ایرانیان و سرزمین ایران را نمیشناسند.
