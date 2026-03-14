یزدی مهر:مترو تهران پناهگاه امن مردم در زمان حملات وحشیانه دشمن است

به گزارش خبرنکار مهر، حامد یزدیمهر، سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران، شامکاه شنبه در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای امنیت و اقامت مردم در پناهگاهها و اماکن امنی مانند مترو، اظهار داشت: پیش از پاسخ به این سوال، باید به الگوی بسیار خوب دفاع مقدس هشت ساله اشاره کنم. در آن دوران، تمامی دستگاهها و ارکان نظام همراه شدند و همافزایی ایجاد گردید که منجر به امدادرسانی مؤثر و رضایت مردم شد.
وی با تأکید بر اینکه هماکنون نیز در همان دفاع مقدس قرار داریم، از همه متولیان دستگاهها خواست تا با تمام توان پای کار باشند و تصریح کرد: هر چقدر تلاش کنیم، هم باقیات صالحات خواهد بود و هم مردم عزیزمان که حق بزرگی بر گردن ما دارند، رضایت خواهند داشت.
یزدیمهر با اشاره به موضوع پناهگاهها در حوزه پدافند غیرعامل گفت: اقدامات مؤثری برای شناسایی پناهگاهها انجام شده است. یکی از نقاطی که مردم میتوانند استفاده کنند، با همراهی مناسب شهردار محترم تهران دکتر زاکانی، ساختار مترو تهران است. این مکانها محل مناسبی برای تجمع شهروندان هستند تا حملات وحشیانه دشمن نتواند آسیبی به عزیزان وارد کند.
سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران افزود: مکانهای شناسایی شده به مردم اطلاعرسانی شده و در اختیار آنها قرار گرفته است تا در زمان نیاز از آنها استفاده کنند.
وی در ادامه به استفاده از ظرفیتهای مردمی اشاره کرد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، کانون نیروهای مردمنهاد از جمله بسیج، سمنها و سازمانهای مردمنهاد شناسایی و بانک اطلاعاتی آنها جمعآوری شد. آموزش نیروهای مردمنهاد را در دستور کار قرار دادیم و بعد از جنگ ۱۲ روزه، آموزشهای لازم را دیدهاند.
یزدیمهر با قدردانی از نیروهای داوطلب تأکید کرد: نیروهای عزیز بسیجی بار زیادی را به دوش میکشند و هر جا نیاز باشد اعلام آمادگی کردهاند. همچنین داوطلبان هلالاحمر، آتشنشانی و اورژانس نیز آماده هستند. این ظرفیتها ایجاد شده و کاملاً آماده استفاده میباشند.
سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: اختیار استفاده از این ظرفیتها به دستگاهها داده شده و مدیریت کلان این کار به ریاست استاندار محترم در دستور کار است. هر جا نیاز بوده از این ظرفیتها استفاده شده و الحمدلله همه پای کار هستند. این همافزایی نیروهای مردمی ظرفیت بسیار بزرگی است که مورد استفاده قرار میگیرد.
حامد یزدیمهر، سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران، با اشاره به جایگاه وزارت کشور در ساختار مدیریت بحران کشور اظهار داشت: مقام عالی وزارت کشور به عنوان جانشین رئیسجمهور و قائممقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور ایفای نقش میکند و استانداران محترم نیز طبق قانون، به عنوان روسای ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استانها و مغز متفکر این حوزه مسئولیت دارند.
وی با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه، علیرغم آسیبهای وارد شده، نکات مثبتی نیز حاصل شد، افزود: استاندار محترم تهران با توجه به دغدغه و تجربه ارزشمندی که در استانهای دیگر داشتند، اقدامات مؤثری را کلید زدند که از جمله مهمترین آنها، تقویت ساختار مدیریت بحران استان بود. ایشان ساختار ضعیف گذشته را با نگاه جغرافیایی در سطح غرب، مرکز و شرق استان به یک ساختار قوی و کارآمد تبدیل کردند که نقش هماهنگی را به خوبی ایفا کند.
یزدیمهر این اقدام را دوسویه توصیف کرد و گفت: از یک سو برنامهریزیهای استاندار به عنوان رئیس ستاد و از سوی دیگر همراهی دستگاهها، ما را مکلف کرد که همه دستگاهها سناریوهای بدبینانه خود را تدوین، تمرین و نقاط ضعفشان را احصا کنند تا بنیه مقابله با حوادث احتمالی از جمله جنگ تقویت شود.
سرپرست مرکز مدیریت بحران استان تهران به اقدام دیگر استاندار اشاره کرد و افزود: تقویت بنیه تجهیزاتی استان از دیگر گامهای مؤثر بود که نیازها تقریباً تأمین و تجهیزات مورد نیاز در اختیار دستگاهها قرار گرفت. دستاورد این برنامهریزیها را امروز در جنگ میبینیم؛ تابآوری دستگاهها به دلیل تمرینهای میدانی، آموزشها و هماهنگیهای انجام شده، بالاتر رفته است.
وی ضمن قدردانی از دستگاههای خدمترسان به ویژه حوزههای آب، برق و گاز تصریح کرد: مدیران این دستگاهها برنامهریزیهای مؤثری داشتند و جلسات متعددی با حضور استاندار محترم در استانداری تهران برگزار شد که حتماً در ارتقای آمادگیها نقش داشت. انصافاً نباید از نگاه پرمهر مردم غافل شویم؛ مردم عزیزمان همراهی بسیار خوبی داشتند و گروههای مردمی و جهادی بخشی از مأموریتها را بر عهده گرفتند.
یزدیمهر در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران از ابتدای امسال تجربیات بسیار ارزندهای در حوزه مدیریت بحران کسب کرده است. اگر به این تجربیات به عنوان آزمون و خطا نگاه کنیم، ماحصل آن خواهد بود که در حوادث آینده، با تجربه بیشتر، هماهنگیهای دقیقتر و خدمات شایستهتری را به مردم عزیز ارائه دهیم؛ همانگونه که هدف کلی مسئولین استان است.
