واحدهای صنفی متخلف ایلام ۹۷ میلیارد ریال جریمه شدند

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد؛ از ابتدای شروع جنگ تحمیلی، تعداد ۲۰ نفر بازرس به‌صورت مستقیم و با حضور میدانی در سطح بازارهای استان مشغول فعالیت هستند. در شهر ایلام به‌عنوان مرکز استان نیز ۴ تیم بازرسی به‌صورت دو شیفت و بدون هیچ‌گونه تعطیلی ـ حتی در روزهای تعطیل رسمی و ایام عزای عمومی شهادت رهبر معظم انقلاب ـ در سطح بازار حضور مستمر داشته‌اند.

وی بیان کرد: در همین راستا، تمامی مرخصی‌ها و دورکاری در بخش بازرسی و نظارت لغو شده تا روند پایش و نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.

کاکاخانی افزود: همچنین سامانه پاسخگویی ۱۲۴ با حضور ۳ کارشناس در ساعات آنلاین به‌طور مستقیم پاسخگوی شکایات و گزارش‌های مردمی است و در ساعات غیرآنلاین نیز پیام‌های ثبت‌شده بلافاصله بررسی و برای رسیدگی به حوزه بازرسی ارجاع داده می‌شود تا فرآیند رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۴۷۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که منجر به تشکیل ۸۱ فقره پرونده تخلف به ارزش ۹۷ میلیارد ریال و همچنین پلمب یک واحد عرضه‌کننده مرغ کشتار روز شده است.