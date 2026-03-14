۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۹

واحدهای صنفی متخلف ایلام ۹۷ میلیارد ریال جریمه شدند

ایلام - معاون بازرسی اداره کل صمت استان ایلام گفت: طی ۲ هفته گذشته واحدهای صنفی متخلف ایلام ۹۷ میلیارد ریال جریمه شدند.

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد؛ از ابتدای شروع جنگ تحمیلی، تعداد ۲۰ نفر بازرس به‌صورت مستقیم و با حضور میدانی در سطح بازارهای استان مشغول فعالیت هستند. در شهر ایلام به‌عنوان مرکز استان نیز ۴ تیم بازرسی به‌صورت دو شیفت و بدون هیچ‌گونه تعطیلی ـ حتی در روزهای تعطیل رسمی و ایام عزای عمومی شهادت رهبر معظم انقلاب ـ در سطح بازار حضور مستمر داشته‌اند.

وی بیان کرد: در همین راستا، تمامی مرخصی‌ها و دورکاری در بخش بازرسی و نظارت لغو شده تا روند پایش و نظارت بر بازار با جدیت بیشتری دنبال شود.

کاکاخانی افزود: همچنین سامانه پاسخگویی ۱۲۴ با حضور ۳ کارشناس در ساعات آنلاین به‌طور مستقیم پاسخگوی شکایات و گزارش‌های مردمی است و در ساعات غیرآنلاین نیز پیام‌های ثبت‌شده بلافاصله بررسی و برای رسیدگی به حوزه بازرسی ارجاع داده می‌شود تا فرآیند رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۴۷۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که منجر به تشکیل ۸۱ فقره پرونده تخلف به ارزش ۹۷ میلیارد ریال و همچنین پلمب یک واحد عرضه‌کننده مرغ کشتار روز شده است.

کد خبر 6774949

