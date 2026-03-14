  1. استانها
  2. ایلام
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

خدمات دارو و درمان به بیمه شدگان سلامت در ایلام بدون وقفه ادامه دارد

خدمات دارو و درمان به بیمه شدگان سلامت در ایلام بدون وقفه ادامه دارد

ایلام - مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام گفت: خدمات دارو و درمان به بیمه شدگان سلامت در ایلام بدون وقفه ادامه دارد.

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از لغو تأییدیه بیمه ای نسخه های دارویی در شرایط موجود خبر داد و گفت: تایید بیمه‌ای اینترنتی دارو برای بیمارانی که نسخه داروهای آنها نیاز به تاییدیه داشت، لغو شده و نیازی به اخذ تاییدیه در داروخانه‌ها نیست.

وی با بیان اینکه اعتبار پرونده دارویی بیمارانی که از داروهای خاص استفاده می‌کنند، تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است و این بیماران نیازی به مراجعه و تمدید اعتبار پرونده دارویی ندارند،افزود: در زمینه نسخه الکترونیک نیز در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و نسخه‌های الکترونیک در حال صدور است.

وی با اشاره به پوشش بیمه سلامت برای ۵ دهک اول درآمدی در صندوق بیمه سلامت همگانی نیز تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است، خاطرنشان ساخت: بیمارانی که به تازگی و برای بار اول نیازمند اخذ داروهای پرونده‌ای هستند، شرط تشکیل پرونده برداشته شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود، بیماران خاص و صعب العلاج در کل کشور نیاز به تشکیل پرونده دارویی یا تمدید و تایید نسخه توسط بیمه سلامت ندارند.

رحیمی یادآور شد: تاریخ اعتبار عقد قرارداد با پزشکان به صورت سیستمی تا پایان فروردین تمدید شد.

وی با بیان اینکه اعتبار دفترچه‌های درمانی کلیه دانشجویان و فرزندان کارکنان تحت پوشش این اداره کل بدون نیاز به ارائه گواهی تا پایان فروردین تمدید شده است، گفت: تایید بیمه‌ای اینترنتی دارو برای بیمارانی که نسخه داروهای آنها نیاز به تاییدیه داشت، به خاطر رفاه و تسهیل حال بیماران لغو شده و نیازی به اخذ تاییدیه در داروخانه‌ها نیست.

مدیرکل بیمه سلامت استان ایلام در پایان تأکید کرد: پوشش بیمه سلامت مددجویان بهزیستی و خانواده معظم شهدا و ایثارگران و همچنین روستاییان و عشایر عزیز هم تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ بصورت سیستمی و خودکار معتبر شده ومی توانند از مزایایی خدمات درمانی و بیمه ای در شرایط موجود بهره مند شوند.

کد خبر 6774952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها