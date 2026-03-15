به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه شنبه در مراسم یادواره شهدای امنیت شهرستان گرمسار که با حضور گسترده مردم در میدان امام (ره) این شهر برگزار شد ضمن اشاره به تاریخچه اسرائیل بیان کرد: این رژیم جعلی با فشار انگلستان و دسیسه غرب نزدیک به هشت دهه قبل پایه گذاری شد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی افتخار دارد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز این رژیم منحوس را به رسمیت نشناخته است، افزود: اسرائیل برای اجرای نقشه شوم خود همواره مانعی پر قدرت به نام ایران را بر سر راه خود دیده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه ایران اسلامی هرگز با کسی سرجنگ نداشته اما در برابر منافع نامشروع و زورگویی می ایستد همانطور که تاکنون ایستاده است، ابراز داشت: پرونده ایپسن نشان داد که سردمداران استکبار آمریکا و اسرائیل کاری جز فساد فی الارض ندارند.

مطیعی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی سال ها با فساد و خون ریزی ادامه حیات داده است، گفت: از رسول الله نقل است که می فرمایند اگر کسی شب را به صبح بیاورد اما از حال مسلمان دیگری با خبر نباشد، مسلمان نیست، و این همان دغدغه ای است که ایران اسلامی در قبال مردم فلسطین و جنایت های اسرائیل بر علیه این ملت مظلوم دارد که اوج آن را می توان در نامگذاری روز قدس به ابتکار امام خمینی(ره) مشاهده کرد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی رمضان بیان کرد: ما عقیده داریم که رزمندگان اسلام به یاری خداوند و با عنایت های خاص حضرت بقیه الله العظم (عج) به پیروزی رسیده و پرچم انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلی اش خواهد داد

امام جمعه سمنان ما پیرو امام حسین(ع) هستیم و وظیفه شیعی و اسلامی مان حمایت از مظلوم است، گفت: وقتی دشمن به این واقعیت رسید که نمی تواند اقتدار ایران اسلامی را زیر سوال ببرد با طرح تغییر چهره خاور میانه دست به اقداماتی مانند ایجاد داعش و النصره و ... زد که موسس آن همین آمریکا و اسرائیل هستند.

مطیعی با بیان اینکه اگر امثال شهید سلیمانی و ایران و جبهه مقاومت نبود معلوم نیست چه بر سر منطقه و کشورهایی مانند عراق می آمد بیان کرد: ما مرهون خون و مجاهدت های شهدا هستیم.

مطیعی با بیان اینکه اسرائیل و آمریکا در طرح خاور میانه جدید مانعی به نام ایران را بر سر راه می بینند، گفت: دشمنان تلاش دارند تا با اقدام نظامی ایران را شکست دهند و ایران را تجزیه کنند اما ملت ما به این دشمنان می گوید که کور خوانده اند و هرگز به اهداف شان دست پیدا نمی کنند.

وی با قدردانی از مردم بزرگوار استان سمنان و ایران اسلامی که دو هفته تمام در خیابان ها و میادین و شهرها حاضر هستند، افزود: همه ما برای نیروهای مسلح مان دعا می کنیم که در میدان نبرد پیروز شوند و مردم ما نیز خیابان که همان میدان مقاومت امروز است، حفظ خواهند کرد.