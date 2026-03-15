موج جدید حملات موشکی ایران به قلب اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «الجزیره»، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از مرکز فلسطین اشغالی به صدا درآمده و موج جدیدی از شلیک موشکهای ایرانی به سوی این مناطق همچنان ادامه دارد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی تکمیلی اعلام کرد که ترکشهای حاصل از رهگیری یا اصابت موشکها در شهر «بنیبراک» واقع در شرق تلآویو سقوط کرده است.
همچنین گزارشها از وقوع آتشسوزیهای متعدد در چندین نقطه از مرکز اسرائیل از جمله «الرمله» و «حولون» حکایت دارد که نیروهای امدادی رژیم صهیونیستی در حال تلاش برای مهار آنها هستند.
روزنامه «یسرائیل هیوم» نیز با تأیید اصابت موشک به مناطقی در مرکز سرزمین های اشغالی گزارش داد که نیروهای امنیتی در حال بررسی سایتهای مختلفی هستند که گزارشهایی مبنی بر سقوط ترکش ها در آنها دریافت شده است.
همزمان، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که برخی از موشکها رهگیری شده و تعدادی دیگر در مناطق باز سقوط کردهاند؛ ادعایی که با گزارش وبگاه «والا» مبنی بر وقوع آتشسوزیهای گسترده در پی سقوط قطعات موشکی در تضاد است.
در همین حال، تنش در جبهه شمال اسرائیل نیز ادامه دارد و جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای خطر در منطقه «افیفیم» و شلیک ۳ فروند راکت به سمت شهرک «المطله» در الجلیل العلیا خبر داد.
