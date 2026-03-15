۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۶

لغو مسابقات «فرمول ۱» بحرین و عربستان

در پی تشدید درگیری ها در منطقه خلیج فارس، فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی، جایزه بزرگ «فرمول۱» بحرین و عربستان سعودی که قرار بود ماه آوریل برگزار شود را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «اخبار الخلیج» بحرین، این تصمیم که در پی مشورت و هماهنگی کامل با فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی و نهادهای برگزارکننده مربوطه اتخاذ شده است، لغو مسابقات «فرمول ۲»، «فرمول ۳» و آکادمی «فرمول ۱» در موعدهای مقرر را نیز شامل می شود.

«استفانو دومینیکالی» رئیس و مدیر اجرایی «فرمول ۱» در این خصوص گفت: «گرچه این تصمیم بسیار تأسف‌بار است، اما در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت غرب آسیا، تصمیم درستی است.

«محمد بن سلیم» رئیس فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی نیز در این رابطه اظهار داشت: فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی همواره ایمنی و رفاه جامعه و همکارانمان را در اولویت قرار می‌دهد و پس از بررسی دقیق، این تصمیم را بر اساس همین مسئولیت اتخاذ کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که آرامش و امنیت هرچه سریع تر در منطقه برقرار شود و ثبات به سرعت به غرب آسیا بازگردد.

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد. حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر فقید انقلاب اسلامی جمعی از فرماندهان نظامی و مردم کشورمان در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های آمریکا در منطقه و سرزمین های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

