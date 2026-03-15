۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۱

برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶؛

فعالیت تیم ملی فوتبال برقرار است/ آنالیز لژیونرها روی میز قلعه‌نویی 

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران آنالیز عملکرد بازیکنان لژیونر را در اختیار امیر قلعه نویی قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلی رقابت های فصل جاری لیگ برتر به دلیل حمله دشمن صهیونیستی- آمریکایی باعث تغییر برنامه بازی های ملی و باشگاهی شد تا روند آماده‌سازی شاگردان امیر قلعه نویی در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ نیز دست‌خوش تحولات زیادی قرار بگیرد.

جنگ اخیر ایران با دشمنان متخاصم باعث شده تا احتمالات زیادی در خصوص چگونگی حضور شاگردان قلعه نویی در جام جهانی ۲۰۲۶ مطرح شود. با این حال سرمربی تیم ملی فوتبال از دستیاران خود خواست بدون وقفه مشغول جمع آوری اطلاعات از بازیکنان لژیونر شوند و آمادگی آنها را مورد تحلیل قرار دهند.

از این رو عملکرد یک ماه اخیر آنها در اختیار قلعه‌نویی قرار گرفت تا او به بررسی شرایط جسمانی و میزان حضور لژیونرها در تین های باشگاهی خود قرار بگیرد.

قلعه‌نویی تصمیم دارد با شروع دوباره رقابت های فوتبال در کشور، برنامه جدیدی را برای اردوی کوتاه مدت تیم ملی تنظیم کند تا بازیکنان لژیونر را از نزدیک مورد ارزیابی نیز قرار دهد.

شایان ذکر است تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی با بلژیک، نیوزیلند و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ باید بازی کند.

