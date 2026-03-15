توزیع ۳۰۰ تن میوه تنظیم بازار در خراسان جنوبی

سید حسن رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته ۲۵۰ تن میوه تنظیم بازار شب عید در استان توزیع شد، اظهار کرد: برای امسال نیز ۳۰۰ تن میوه شامل ۱۵۰ تن سیب و ۱۵۰ تن پرتقال والنسیا خریداری شده است که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش دارد.
وی در مورد قیمتها و زمان توزیع این میوهها، خاطرنشان کرد: امروز ظهر در جلسه کمیته راهبری، قیمت و زمان توزیع میوههای تنظیم بازار مشخص میشود، اما احتمالا توزیع میوههای تنظیم بازار در مرکز استان از ۲۷ اسفند آغاز شود و شهرستانها نیز یک روز زودتر میوههای تنظیم بازار خود را تحویل بگیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: میوههای تنظیم بازار بهصورت سبدی و تا ۱۳ فروردین سال ۱۴۰۵ توزیع خواهد شد.
مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی در خصوص میزان توزیع خرمای تنظیم بازار در ماه مبارک رمضان نیز گفت: ۱۰ تن خرمای مضافتی باکیفیت برای توزیع در ماه رمضان خریداری شده که تاکنون ۶۰ درصد آن با قیمت هر کیلو ۳۰۰ هزار تومان توزیع شده است.
نظر شما