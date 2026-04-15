۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

عیادت آرش میراسماعیلی از نایب رئیس فدراسیون جودو

رئیس فدراسیون به همراه رئیس هیات جودو استان لرستان از نایب رئیس این فدراسیون که در حملات آمریکایی - صهیونی مجروح شده بود عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، مریم بهاروند نایب رئیس فدراسیون جودو روز ۱۹ فروردین و به دنبال بمباران تونل بزرگراه بروجرد به خرم آباد دچار جراحت شدید شد و در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت.

بهاروند روز سه شنبه ۲۵ فروردین از بیمارستان مرخص شد تا روند بهبودی او ادامه یابد.

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون که از لحظات ابتدایی این حادثه پیگیر روند درمان نایب رئیس فدراسیون بود، روز چهارشنبه ۲۶ فروردین به همراه هادی کردی رئیس هیات جودو استان لرستان با حضور در منزل مریم بهاروند ضمن عیادت از وی در جریان آخرین وضعیت جسمانی بود قرار گرفتند.

آرش میراسماعیلی در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای نایب رئیس فدراسیون جودو، از آمادگی این فدراسیون برای فراهم کردن شرایط و اقدامات لازم جهت ادامه روند درمان خانم بهاروند تا بهبود کامل وی خبر داد.

