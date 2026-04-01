۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

بازار کالاهای اساسی در وضعیت پایدار است؛ برنامه‌ریزی ویژه در مازندران

ساری - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط خاص کشور، از تداوم بدون وقفه تأمین و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: بازار در وضعیت باثبات قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت مدیریت امنیت غذایی در شرایط حساس اظهار کرد: تأمین مستمر اقلام اساسی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع به‌صورت روزانه رصد می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های فشرده مدیریتی در روزهای اخیر افزود: این جلسات با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف و جلوگیری از هرگونه وقفه در زنجیره تأمین و توزیع برگزار شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در دسترسی به مواد غذایی وجود ندارد، ادامه داد: روند تأمین کالاهای اساسی در کشور به‌صورت عادی در جریان است و تلاش شده ثبات و آرامش بازار حفظ شود.

تیموری همچنین به وضعیت استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش حضور مسافران در این استان، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نیازهای جمعیتی انجام شده و کالاهای مورد نیاز در شبکه توزیع به میزان کافی موجود است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها، نظارت مستمر بر بازار را ادامه داده و تأمین پایدار امنیت غذایی کشور را با جدیت دنبال می‌کند.

