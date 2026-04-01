به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت مدیریت امنیت غذایی در شرایط حساس اظهار کرد: تأمین مستمر اقلام اساسی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوع به‌صورت روزانه رصد می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های فشرده مدیریتی در روزهای اخیر افزود: این جلسات با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف و جلوگیری از هرگونه وقفه در زنجیره تأمین و توزیع برگزار شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در دسترسی به مواد غذایی وجود ندارد، ادامه داد: روند تأمین کالاهای اساسی در کشور به‌صورت عادی در جریان است و تلاش شده ثبات و آرامش بازار حفظ شود.

تیموری همچنین به وضعیت استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش حضور مسافران در این استان، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین نیازهای جمعیتی انجام شده و کالاهای مورد نیاز در شبکه توزیع به میزان کافی موجود است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها، نظارت مستمر بر بازار را ادامه داده و تأمین پایدار امنیت غذایی کشور را با جدیت دنبال می‌کند.