۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

دستگیری عامل ارتباط با شبکه تروریستی معاند در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی قزوین از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که به عنوان ستون پنجم دشمن علاوه بر فروش وی پی ان با شبکه معاند در ارتباط بوده و برای این شبکه پیام ارسال می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم طرهانی مأموران سازمان اطلاعاتاین فرماندهی با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که به عنوان مزدور دشمن، اطلاعات و پیام‌هایی را برای شبکه تروریستی معاند ارسال می‌کرد.

وی افزود: این فرد علاوه بر اقدامات خصمانه و ارتباط با شبکه های تروریستی رسانه ای اقدام به استفاده از اینترنت استارلینک و ارسال تصاویر از نقاط مختلف برای استفاده دشمن و فروش وی پی ان استارلینک می کرد.

سردار طرهانی تصریح کرد:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ یا ۱۱۴ به اطلاع نهادهای امنیتی و انتظامی برسانند.

کد خبر 6775204

