عملیات نجات تالاب انزلی از «سنبل آبی» به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی از پایان موفقیتآمیز عملیات پاکسازی گسترده سنبل آبی در تالاب انزلی خبر داد و اظهار کرد: در جریان این عملیات که بهصورت مستمر طی دو ماه از فصل زمستان سال جاری انجام شد، بیش از ۱۸ هکتار از محدوده تالاب انزلی در حوزه منطقه حفاظتشده سیاهکشیم که بهطور کامل توسط گیاه مهاجم سنبل آبی پوشیده و مسیرهای آبی آن مسدود شده بود، با استفاده از دستگاه جمعآوری این گیاه مهاجم پاکسازی گردید.
وی افزود: در سال جاری، سنبل آبی در حوزه منطقه حفاظت شده سیاه کشیم تالاب انزلی نیز موجب انسداد کامل مسیرهای آبی در پهنههای بزرگ آبکنار، سیاهکشیم و روگای اسپند شده بود،که با تلاش شبانهروزی نیروهای متخصص و بهرهگیری از تجهیزات بومی، تمامی مسیرهای مسدودشده پاکسازی و به حالت طبیعی بازگشتند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گیلان ادامه داد:عملیات جمعآوری و مقابله با گیاه مهاجم سنبل آبی در تالاب انزلی بهصورت پیوسته در طول سال جاری انجام شده است و منطقه حفاظتشده سیاهکشیم آخرین بخش آلوده تالاب به این گیاه مهاجم بود که با همت و تلاش کارکنان این ادارهکل پاکسازی شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این مرحله، آخرین بخش عملیات پاکسازی تالاب انزلی از گیاه سنبل آبی در سال جاری بهشمار میرود و در حال حاضر هیچ پهنه آلودهای به سنبل آبی در تالاب انزلی مشاهده نمیشود. با اینحال، با آغاز فصل بهار و رشد مجدد این گیاه از طریق تکثیر جنسی و غیرجنسی، این اداره کل وظیفه خود میداند تا با گسترش و حجم بالای زیستتوده آن مقابله نماید. بیتردید، موفقیت در این تلاش و مقابله با حجم گسترده این گیاه که در زمان کم آبی تالاب در مرداد و شهریور به حداکثر مقدار خود می رسد، نیازمند همکاری همه دستگاههای متولی و جوامع بهرهبردار تالاب است.
