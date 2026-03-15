۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

بارش ها در استان زنجان تداوم دارد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش ها در زنجان تداوم‌ دارد که در مناطق کوهستانی به صورت بارش برف است.

محمد رضا رحمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود که در برخی مناطق مه آلود و با احتمال بارش پراکنده همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه از فردا با نفوذ سامانه بارشی شاهد بارش باران و برف در سطح استان خواهیم بود که طی روز دوشنبه نیز این بارش ها ادامه خواهد داشت و در برخی مناطق میزان بارش ها قابل توجه خواهد بود، افزود: هشدار هواشناسی سطح زرد در خصوص فعالیت این سامانه نیز صادر شده است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که سرعت وزش باد نیز در روزهای یکشنبه و دوشنبه افزایش داشته و به آستانه نسبتا شدید برسد.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: این شرایط می‌تواند بویژه در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی منجر به کولاک برف شود. روز سه‌شنبه سامانه از منطقه خارج شده و آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود.

رحمان نیا افزود: از نظر دمایی، در روزهای آینده شاهد افزایش نسبی و تدریجی دما تا روز دوشنبه در اغلب مناطق خواهیم بود؛ ولی صبح سه‌شنبه دمای کمینه در اغلب مناطق با کاهش قابل‌توجهی روبرو خواهد شد.

