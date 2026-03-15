هشدار سطح نارنجی در قزوین؛ بارش برف و باران در راه است

قدرت‌الله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی صادر شده از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و اداره‌کل هواشناسی استان، از بعدازظهر روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه تا روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه با ورود و فعالیت یک سامانه بارشی، در اغلب نقاط استان شاهد بارش برف در ارتفاعات همراه با مه، کولاک و وزش باد نسبتاً شدید و در سایر مناطق شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی افزود: نیروهای راهداری باید در حالت آماده‌باش قرار داشته باشند تا عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، به‌موقع انجام شود. همچنین شهرداری‌ها لازم است تمهیدات لازم را جهت پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر شهری اتخاذ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: عشایر، دامداران و کشاورزان لازم است از تردد در ارتفاعات و مناطق کوهستانی خودداری کرده و اقدامات لازم را برای تأمین سوخت و گرمایش در گلخانه‌ها، دامداری‌ها و واحدهای تولیدی انجام دهند.

مهدیخانی با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: رانندگان پیش از سفر، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ، ضدیخ، پتو، لباس گرم و جیره خشک مجهز کنند و نسبت به ایمنی وسایل گازسوز و سلامت دودکش‌ها اطمینان حاصل نمایند.

وی در پایان از شهروندان خواست هشدارهای صادر شده را جدی گرفته و از کوهنوردی، طبیعت‌گردی و ترددهای غیرضروری در جاده‌ها و مسیرهای لغزنده خودداری کنند.