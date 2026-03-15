بیش از ۲۳ میلیارد تومان اجرای نیت موقوفات در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز بخشی پور صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: اختلافی که بین ایران و صهیونیست- آمریکا نه یک موضوع ساده بلکه یک جنگ وجودی است چرا که آنان از اساس با اسلام و استقلال کشور ما مشکل دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: از همان روز ابتدایی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور مردم در خیابان ها و تجمعات مردمی تلاش شده که اوقاف نیز به این مردم و عزاداران خدمت رسانی داشته باشد.

بخشی پور افزود: اوقاف ۳۵ هزار بطری آب معدنی در هر روز و یک تن شکر بین موکل هایی که به مردم خدمت رسانی می کنند، توزیع کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در استان ما ۹ هزار و ۸۶۷ موقوفه وجود دارد، بیان کرد: قبل از انقلاب تعداد موقوفات ما دو هزار ۶۴۹ بوده است که بعد از انقلاب هفت هزار و ۹۸۹ موقوفه به این تعداد افزوده شد.

بخشی پور اظهار کرد: از ابتدای سال بیش از ۲۳ میلیارد تومان اجرای نیات موقوفات در خراسان جنوبی داشتیم که یک مورد آن طرح قرار دوازدهم بوده است‌.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۵۳ وقف جدید با ارزش ریالی ۳۵ میلیارد تومان ثبت شده که بیشترین تعداد وقف مربوط به قائنات با ۱۸ وقف بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خیریه خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال ۲۳۵ مبلغ اعزامی از قم و مبلغ بومی در هزار و ۱۰۰ مناسبت مذهبی و ملی در بقاع متبرکه خراسان جنوبی اجرای برنامه داشتند.

بخشی پور گفت: همچنین برپایی ۱۲۷ موکب را برای خدمت رسانی به زائران حرم امام رضا(ع) و در طرح جاماندگان اربعین را داشتیم.

وی ادامه داد: از تاریخ ۱۴ تا ۲۳ اسفند ماه( روزهای جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل) ۴ هزار و ۹۴۱ زائر در بقاع متبرکه خراسان جنوبی اسکان داده شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه یادآور شد: اجرای طرح آرامش بهاری برای نوروز ۱۴۰۵ در ۵۰ بقعه برگزار می شود.