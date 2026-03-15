۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

بیش از ۲۳ میلیارد تومان اجرای نیت موقوفات در خراسان جنوبی

بیرجند- مدیر اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال بیش از ۲۳ میلیارد تومان اجرای نیات موقوفات را در خراسان جنوبی داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پرویز بخشی پور صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: اختلافی که بین ایران و صهیونیست- آمریکا نه یک موضوع ساده بلکه یک جنگ وجودی است چرا که آنان از اساس با اسلام و استقلال کشور ما مشکل دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: از همان روز ابتدایی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور مردم در خیابان ها و تجمعات مردمی تلاش شده که اوقاف نیز به این مردم و عزاداران خدمت رسانی داشته باشد.

بخشی پور افزود: اوقاف ۳۵ هزار بطری آب معدنی در هر روز و یک تن شکر بین موکل هایی که به مردم خدمت رسانی می کنند، توزیع کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خیریه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در استان ما ۹ هزار و ۸۶۷ موقوفه وجود دارد، بیان کرد: قبل از انقلاب تعداد موقوفات ما دو هزار ۶۴۹ بوده است که بعد از انقلاب هفت هزار و ۹۸۹ موقوفه به این تعداد افزوده شد.

بخشی پور اظهار کرد: از ابتدای سال بیش از ۲۳ میلیارد تومان اجرای نیات موقوفات در خراسان جنوبی داشتیم که یک مورد آن طرح قرار دوازدهم بوده است‌.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۵۳ وقف جدید با ارزش ریالی ۳۵ میلیارد تومان ثبت شده که بیشترین تعداد وقف مربوط به قائنات با ۱۸ وقف بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خیریه خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال ۲۳۵ مبلغ اعزامی از قم و مبلغ بومی در هزار و ۱۰۰ مناسبت مذهبی و ملی در بقاع متبرکه خراسان جنوبی اجرای برنامه داشتند.

بخشی پور گفت: همچنین برپایی ۱۲۷ موکب را برای خدمت رسانی به زائران حرم امام رضا(ع) و در طرح جاماندگان اربعین را داشتیم.

وی ادامه داد: از تاریخ ۱۴ تا ۲۳ اسفند ماه( روزهای جنگ تحمیلی آمریکا و اسراییل) ۴ هزار و ۹۴۱ زائر در بقاع متبرکه خراسان جنوبی اسکان داده شدند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه یادآور شد: اجرای طرح آرامش بهاری برای نوروز ۱۴۰۵ در ۵۰ بقعه برگزار می شود.

