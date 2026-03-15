به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و در راستای تصمیمات ملی که در استان نیز به اجرا درآمده است، تمامی نانواییهای استان سهمیه ویژه آرد دریافت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: طبق این طرح، هر واحد نانوایی شهری ۱۵ کیسه و هر واحد نانوایی روستایی ۱۰ کیسه آرد علاوه بر سهمیه ثبتشده خود تا پایان اسفندماه دریافت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: این اقدام با هدف تأمین پایدار نان، رفع نیاز مردم و ارتقای رفاه عمومی انجام میشود.
جعفری همچنین از استمرار این حمایت در سال آینده خبر داد و گفت: برای ایام فروردینماه نیز سهمیه ویژه آرد اضافه بر سهمیه ثبتی برای نانواییها در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین آرد و عرضه نان، هیچ کمبودی وجود ندارد و شهروندان نباید نگران باشند.
