قرار همدلی کانون های مساجد گیلان در پویش «امت امام»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌ رضا حاجتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش «امت امام» به مناسبت شهادت رهبر شهید، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و جنگ آمریکایی -صهیونی علیه ملت ایران اسلامی گفت: این پویش از برنامه‌های «قرار همدلی بچه‌های مسجد» است که در قالب شیوه‌نامه عملیاتی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای اجرای هرچه شایسته‌تر فعالیت‌های بچه‌های مسجد ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این ایام با همکاری و مشارکت همه ارکان مسجد برگزار می‌شود اظهار کرد: این برنامه‌ها به منظور ایجاد انسجام و همدلی بیشتر بین بچه‌های مسجد، مشارکت مردم در برنامه‌ها، هماهنگی جهت حضور در تجمعات شبانه و محوری اجرا می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان از ایجاد گشت‌های شبانه به همت مساجد جهت تامین امنیت محله افزود: مردم محل قبل از اذان مغرب و عشا در مسجد حضور می‌یابند و بعد از اقامه نماز جماعت، با سفره‌های ساده افطار مهمان مساجد هستند تا با تجمع خود در مسجد، در قرارهای شبانه محله‌ای و منطقه‌ای حضور یابند.

وی ادامه داد: پخش تلاوت قرآن کریم و سرودهای حماسی از ماذنه‌ها و بلندگوهای مسجد، راه اندازی کاروان‌های خودرویی حمایت از نیروهای مسلح و رزمندگان، برپایی دسته‌های عزاداری و برپایی ایستگاه‌های صلواتی، میز یادبود و حجله شهادت از دیگر برنامه‌ها در پویش «امت امام» است.

حجت‌الاسلام حاجتی با تاکید بر تداوم فعالیت بچه‌های مسجد در بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی تصریح کرد: حضور بر مزار شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی_صهیونی، برپایی محفل انس با قرآن و ختم صلوات هدیه به رهبر، سفره‌های کریمانه افطار، جلسات تبیینی، باز نشر تولیدات اختصاصی مسجد در شبکه‌های مجازی از دیگر برنامه‌های بچه‌های مسجد گیلان در این برهه حساس است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران کانون‌ها نسبت به بارگذاری فعالیت‌ها در سامانه بچه‌های مسجد اقدام کنند اعلام کرد: فرم پویش «امت امام» در سامانه بچه‌های مسجد به نشانی https://bachehayemasjed.ir/group/panel/omatemam جهت ثبت و بارگذاری اقدامات خودجوش و محله محور مساجد در بزرگداشت مقام رفیع قائد امت و دفاع مقدس ملت ایران اسلامی فعال است.