به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجتی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام ویژه برنامههای مراسم تشییع رهبر شهید و قائد امت اسلامی با عنوان «بدرقه آفتاب»، اظهار کرد: این برنامهها با شعار ملی «باید برخاست»، شعار بینالمللی «قوموا لله» و نیز با نماد «مشت گرهکرده» طراحی و اجرا میشود.
وی با بیان اینکه برنامههای کانونهای فرهنگی هنری مساجد گیلان در این ایام بر دو محور اصلی فرهنگی-هنری و فعالیتهای رسانهای-ارتباطی متمرکز شده است، افزود: ایجاد جلوههای بصری و فضای عزاداری در مساجد و محلات، نصب پرچمها، کتیبهها و نمادهای سوگواری، طراحی و نصب جلوههای مناسب در ورودی مساجد و کانونها و فضاسازی محیطی متناسب با شأن مراسم از جمله اقدامات این ایام است که به همت بچههای مسجد صورت میگیرد.
حجت الاسلام حاجتی با اشاره به محور فرهنگی و هنری این برنامهها، تصریح کرد: مساجد استان میزبان محافل و جلسات قرآنی شامل تلاوت قرآن، ختم جمعی قرآن کریم و اهدای ثواب به روح قائد شهید انقلاب خواهند بود.
وی برگزاری مراسم یادبود رهبر شهید در مساجد استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: مراسمهای یادبود با حضور سخنرانان برجسته به منظور افزایش صلابت جامعه و تبیین ابعاد شخصیتی و اندیشهای رهبر معظم انقلاب همراه با مرثیهخوانی برگزار میشود.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان با اشاره به برنامههای معنوی این ایام، تصریح کرد: اقامه دستهجمعی نماز لیلةالدفن، پویش مردمی قرائت نماز و اهدای ثواب، برگزاری یادوارههای تصویری و تولید آثار هنری از جمله سرود و نمایش توسط گروههای کانونها اجرا خواهد شد.
به گفته وی، اعضای کانونها در برنامه «قرار با رهبر شهیدم» به تجدید عهد با رهبر انقلاب شهید با محوریت بیانات ایشان میپردازند.
حجت الاسلام حاجتی همچنین به اهمیت مستند سازی و ثبت تاریخ شفاهی از خاطرات مردمی در این ایام اشاره کرد و گفت: در بخش رسانهای، ستاد کانونهای مساجد استان با فعالسازی شبکههای مجازی و تولید گزارشهای تصویری و مکتوب، درصدد انعکاس خدمات مردمی و پیامهای معنوی است.
وی در پایان تصریح کرد: هماهنگیهای لازم جهت اعزام اعضای کانونها به مراسم تشییع قائد امت در تهران نیز در دستور کار قرار گرفته است.
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