۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

افزایش ساعات کاری میادین و بازارهای میوه‌ و تره‌بار در ۴ روز پایان سال

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: ساعات کاری میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در ۴ روز انتهایی سال افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران گفت: با توجه به استقبال و افزایش مراجعه شهروندان، ساعات کاری تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار در ۴ روز انتهای سال افزایش می یابد.

وی افزود: از روز ۲۵ تا ۲۸ اسفند ماه طبق برنامه ریزی های انجام شده ساعت کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار برای رفاه حال شهروندان افزایش خواهد داشت.

بختیاری‌زاده ادامه داد: برای همین اساس ساعت فعالیت تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۸:۳۰ شب به صورت یکسره خواهد بود.

گفتنی است؛ روز جمعه ۲۹ اسفندماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعالیت دارند.

کد خبر 6775308
محمد رضازاده

