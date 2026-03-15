ابراز همدردی کمیته ملی پارالمپیک یونان با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در متن این پیام که به امضای رییس و دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک یونان رسیده، آمده است:

جناب آقای کارگری

از سوی کمیته ملی پارالمپیک یونان بابت فقدان ورزشکاران و اعضا جامعه ورزشی تسلیت صمیمانه خود را عرض نموده و مراتب تاسف خود را به سبب خسارات وارد شده به اماکن ورزشی ابراز می نماییم.

از دست دادن انسانها به ویژه ورزشکاران جوان به واقع یک حادثه تلخ است که بر روی کل خانواده ورزش در سطح جهان تاثیرگذار می گذارد.

جنبش پارالمپیک بر پایه اصول احترام،یکپارچگی و ترویج صلح به واسطه ورزش بنا نهاده شده است. درحال حاضر با چالش ایجاد شده ما قویا بر این باوریم ورزش باید به عنوان یک نیروی انسجام دهنده برای ترویج گفتمان، درک متقابل و احترام میان ملت ها حفظ گردد و امیدواریم صلح، ثبات و امنیت به زودی در آن منطقه برای همه مردم و ورزشکاران ایجاد شود.

بار دیگر همدردی خود را ابراز نموده و برای ورزشکاران ، خانواده ها و اعضای جامعه ورزشی متاثر از این حوادث، آرزوی بهروزی داریم.