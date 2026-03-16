به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: در سال‌های اخیر، ورود و رهاسازی گونه‌های غیربومی به زیستگاه‌های طبیعی باعث آسیب جدی به اکوسیستم‌های بومی، منابع آبی و تنوع زیستی استان شده است.

وی از شهروندان خواست در خرید و نگهداری گونه‌های تزئینی، خصوصاً در روزهای منتهی به عید نوروز، از انتخاب گونه‌های غیرایرانی خودداری کرده و با رعایت اصول زیست‌محیطی، در حفاظت از طبیعت مشارکت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم ممکن نیست و امروز بیش از هر زمان، نیازمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همکاری همگانی برای صیانت از حیات طبیعی استان هستیم.

هاشمی با اشاره به تداوم فعالیت مأموریت‌های حفاظتی در استان افزود: حتی در شرایط خاص و جنگی، مأمورین و محیط‌بانان استان بی‌وقفه در حال پایش و کنترل زیستگاه‌ها هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محیط زیست مرز نمی‌شناسد و حفاظت از آن وظیفه‌ای دائمی و ملی است؛ در هر شرایطی چه صلح و چه بحران پاسداری از حیات وحش و طبیعت تعطیل‌بردار نیست.