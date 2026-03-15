۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۷

انجام عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در کوهدشت

انجام عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در کوهدشت

خرم‌آباد - روابط‌عمومی سپاه لرستان از انجام عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در کوهدشت خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان کوهدشت می‌رساند، در راستای پاک‌سازی و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده از حملات پیشین، تیم‌های تخصصی تشخیص و خنثی اقدام به منفجرکردن کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در یکی از نقاط کوهدشت خواهند کرد.

 این عملیات در چارچوب برنامه‌های ایمنی شهرستان و به‌منظور رفع خطر از مناطق مسکونی امروز یکشنبه ۱۴۰۴.۱۲.۲۴ انجام می‌شود.

 به علت قدرت انفجار این مهمات، احتمال شنیده‌شدن صدای مهیب آن در بخش‌های مختلف شهر و مناطق مجاور وجود خواهد داشت که جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان نیست و وضعیت منطقه کاملاً تحت کنترل است.

کد خبر 6775338

