۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

درستکار: وعده قرآن پیروزی اسلام و ایران است/باید مردم را شاد کنیم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: مردم شرایط سختی دارند اما ما با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران باید دل آنها را شاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار در حاشیه تمرین تیم ملی کشتی آزاد در شرایط جنگی خطاب به کشتی‌گیران گفت: ما اینجا هستیم تا وظیفه خود را نسبت به کشورمان انجام دهیم. وظیفه اصلی ما کشتی گرفتن و ایستادگی در میادین است. انتظار می‌رود با رعایت کامل نظم و انضباط، به‌ویژه در زمان‌بندی تمرینات و استراحت، خود را برای تحقق این هدف آماده کنید.

سرمربی تیم ملی با اشاره به شرایط جاری و فشارهای وارده بر جامعه، افزود: این وعده قرآن است که در نهایت اسلام و ایران پیروز خواهد بود.

وی گفت: مردم شرایط سختی را سپری می‌کنند، وظیفه ما این است که با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران شادی و تسلای خاطر این ملت غیور را فراهم آورید.

کد خبر 6775373

