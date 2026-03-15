درستکار: وعده قرآن پیروزی اسلام و ایران است/باید مردم را شاد کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار در حاشیه تمرین تیم ملی کشتی آزاد در شرایط جنگی خطاب به کشتی‌گیران گفت: ما اینجا هستیم تا وظیفه خود را نسبت به کشورمان انجام دهیم. وظیفه اصلی ما کشتی گرفتن و ایستادگی در میادین است. انتظار می‌رود با رعایت کامل نظم و انضباط، به‌ویژه در زمان‌بندی تمرینات و استراحت، خود را برای تحقق این هدف آماده کنید.

سرمربی تیم ملی با اشاره به شرایط جاری و فشارهای وارده بر جامعه، افزود: این وعده قرآن است که در نهایت اسلام و ایران پیروز خواهد بود.

وی گفت: مردم شرایط سختی را سپری می‌کنند، وظیفه ما این است که با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران شادی و تسلای خاطر این ملت غیور را فراهم آورید.