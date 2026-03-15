تشریح جلسه کمیسیون فرهنگی درباره الزامات حضور تیم ملی در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه از تشکیل جلسه فوق العاده این کمیسیون با حضور اکثریت اعضای کمیسیون خبر داد و گفت: در این جلسه که پیرامون فعالیتهای دستگاههای فرهنگی و وظایف آنها در شرایط جنگی برگزار شد، فعالیتهای سازمان صدا و سیما در تبیین وضعیت موجود و به تصویر کشیدن واقعیتهای میدانی جنگ و همچنین به تصویر کشاندن حضور با بصیرت مردم ملت ایران در صحنه قابل تقدیر و ستایش عنوان شد و اعضای کمیسیون از همه فعالان و کارکنان سازمان صدا و سیما و مدیریت آن مجموعه که با رویکرد انقلابی نسبت به بهتصویر کشاندن خیانتها و خباثتهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و همچنین نمایش قدرت نیروهای مسلح و فرزندان این سرزمین همت گماشتهاند، تقدیر و تشکر کردند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این نشست همچنین در بحث فعالیت فرهنگی دستگاههای مربوطه به ویژه جبهه فرهنگی انقلاب در همه کشور از وزارتخانههای میراث و گردشگری ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعالیتهای حوزه هنری انقلاب و همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تجلیل شد و ضرورت فراهم شدن بستر نقشآفرینی هرچه بیشتر هنرمندان و فعالان فرهنگی اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.
راستینه گفت: در این نشست در بحث ضرورت حمایت از جامعه ورزشی کشور هم از مواضع وزارت ورزش و جوانان تقدیر و تأکید شد به منظور حفظ سلامت ورزشکاران ایرانی برای حضور در جام جهانی آتی که بازیهای آن همزمان در آمریکا و مکزیک برگزار میشود، با توجه به تهدیدات رئیس جمهور خبیث آمریکا نسبت به بازیکنان تیم ملی رایزنیهای لازم با فیفا انجام شود و ضمن محکومیت رویکرد غیر انسانی آمریکا، تاکید شد این تصویر آمریکا باید توسط دیپلماسی ورزشی در جهان مطرح و مواضع رئیس جمهور آمریکا محکوم شود.
وی تصریح کرد: تأکید کمیسیون فرهنگی مجلس بر این بود که در مرحله اول حفظ عزت ایران اسلامی و سلامت ورزشکاران حائز اهمیت است و در صورتی که فیفا نتواند تعهدات خود را براساس اساسنامه فیفا انجام دهد و نسبت به این مواضع رئیس جمهور آمریکا واکنشی نشان ندهد و تضمینات لازم داده نشود، تصمیمات مقتضی گرفته خواهد شد.
راستینه در بخش دیگر صحبتهای خود با اشاره به تقدیر از روحیه ایثار و امدادرسانی در جامعه هلال احمر آتشنشانی و نیروهای خدمات شهری شهرداریها در این نشست، گفت: حضور میدانی نیروهای مردمی بسیج در ایستهای بازرسی هم که بسیار ارزشمند و موثر بوده، مورد تجلیل و تقدیر کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه همچنین ضرورت هم افزایی و هماهنگی دستگاههای فرهنگی در اطلاعرسانی و همچنین به تصویر کشیدن اقتدار فرزندان ایران اسلامی در نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی در حفظ و حراست از امنیت ایران اسلامی و همچنین ضروریات فرهنگی لازم برای شناخت پیچیدگیهای امنیتی در زمان جنگ برای خنثی نمودن طراحیهای دشمن مورد تاکید قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در این جلسه بر فعالیت دستگاههای مختلف اجرایی نسبت به ارتقای دانش و بینش سواد رسانهای برای اعضا و کارکنان خود و همچنین آحاد مردم برای شناخت بیشتر تاثیرات فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بر رویههای فرهنگی و امنیتی کشور مورد تاکید قرار گرفت.
راستینه افزود: همچنین تاکید شد صدا و سیما نسبت به تاثیرات عملیات روانی دشمن، شبههپراکنی و تولید شایعات مختلف اطلاع رسانی بیشتری را انجام داده و نسبت به ایجاد بستر لازم جهت نقشآفرینی گسترده مردم در پویش مقابله با جنگ روانی دشمن برنامهریزی مستمری انجام شود
وی در پایان گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس جهت رصد فضای رسانهای، فرهنگی و تبلیغی کشور بنا بر ضرورتهای لازم در زمانبندیهای مشخص برگزار شود.
